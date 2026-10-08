Đồng Tháp có 10 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam lần thứ VIII

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành và đại biểu đại diện cho gần 1.300 hội viên thuộc 41 chi hội trên cả nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Cống hiến”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ VII, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển nghệ thuật múa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam xác định lấy sáng tạo nghệ thuật làm trung tâm, bản sắc văn hóa dân tộc làm nền tảng, chuyển đổi số làm khâu đột phá; chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, bảo tồn và phát huy giá trị múa dân gian dân tộc, nâng cao chất lượng tác phẩm và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp tại Đại hội.

Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Đồng Tháp hiện có 27 hội viên, là lực lượng nòng cốt trong hoạt động sáng tác, biên đạo, dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật múa, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự kiện văn hóa, lễ hội của địa phương.

Việc tham dự Đại hội toàn quốc lần này là dịp để đội ngũ nghệ sĩ múa Đồng Tháp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những định hướng sáng tạo mới; qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp thông qua ngôn ngữ nghệ thuật múa.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII gồm 15 thành viên. Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.