Đồng Tháp có 1 cán bộ Hội được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2026

Đồng chí Đặng Thanh Như, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Phụ trách Bộ phận Gia đình - Xã hội nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam dành tặng cán bộ Hội các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, được xét tặng 2 lần trong một nhiệm kỳ. Tại lễ trao giải lần này, cả nước có 32 cán bộ Hội được tuyên dương. Trong đó, có 4 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp tỉnh, 12 cán bộ cấp cơ sở và 2 cán bộ là người dân tộc thiểu số, 2 cá nhân là đại biểu Quốc hội khóa XVI. Người lớn tuổi nhất 54 tuổi, trẻ tuổi nhất 40 tuổi; người có thời gian công tác Hội lâu nhất 30 năm.

Các cá nhân được trao giải thưởng là những cán bộ Hội tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Đồng chí Đặng Thanh Như (thứ 4 từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Phụ trách Bộ phận Gia đình - Xã hội nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định.

Với 21 năm công tác Hội, đồng chí Đặng Thanh Như đã phát huy tốt vai trò tham mưu về công tác Gia đình - Xã hội. Nhờ những giải pháp củng cố các mô hình, câu lạc bộ nòng cốt, đến nay toàn tỉnh có trên 98% hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch. Về an sinh xã hội, đồng chí cùng các cấp Hội hỗ trợ, đỡ đầu 1.265 trẻ mồ côi với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ hơn 2.000 phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Thanh Như còn có nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động Hội. Năm 2025, sáng kiến ứng dụng công cụ AI, công cụ số trong tuyên truyền, xây dựng Mô hình “Đại sứ số”, được duy trì với 296 mô hình, 3.539 thành viên.

Đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2024, 2025; 2 Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và 1 Bằng khen của UBND tỉnh năm 2025.

Giải thưởng là vinh dự của cá nhân đồng chí Thanh Như và cũng là niềm tự hào của cán bộ, hội viên, phụ nữ Đồng Tháp.