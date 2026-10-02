Đồng Tháp: Chuyển mạnh từ 'hoàn thành công việc' sang 'hoàn thành chỉ tiêu'

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy… Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 102 điểm cầu Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 29 ngày 24-4-2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, triển khai Quyết định 1092 ngày 30-9-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi tên đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Trung ương. Các nghị quyết chuyên đề định hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng, quản lý tài nguyên, môi trường và khu vực biên giới. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, đạt trên 75,17% dự toán năm; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7,58 tỷ USD. Tính đến ngày 30-9, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 57,6%, nằm trong nhóm trên trung bình của cả nước.

Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh gắn với chuyển đổi số, lấy sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; đã đơn giản hóa 114 thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết 120 thủ tục, giảm 50% thời gian giải quyết 51 thủ tục đặc thù, tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đều trên 98%; hoàn thành đúng hạn 9/12 nhiệm vụ do tỉnh chủ trì thuộc Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Việc sắp xếp tổ chức ở cơ sở được thực hiện quyết liệt, qua đó đã sắp xếp 1.703 ấp, khu phố còn 1.293 đơn vị, giảm 410 đơn vị, kèm theo định hướng tiêu chuẩn bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố và trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 375 cơ sở giáo dục công lập, giảm 700 cơ sở; cán bộ quản lý giảm từ 2.313 xuống 1.408 người, trong đó 786 người chuyển sang làm công tác chuyên môn, giảng dạy.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại hội nghị.

Đến ngày 25-9-2026, toàn tỉnh đã khám sức khỏe định kỳ cho 2.988.531 người, đạt 87,8% dân số; 1.904.645 người tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đạt 48,91%; tỉnh Đồng Tháp thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ cao nhất cả nước, ngày 1-8-2026 đứng đầu cả nước với tỷ lệ 72,8%, trong khi cả nước đạt 29,63%.

Việc xử lý dự án tồn đọng, nhà, đất dôi dư, khiếu kiện phức tạp được tập trung chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 4 Tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Tổ trưởng, theo dõi, chỉ đạo xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài .

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh, những kết quả đạt được và những hạn chế bộc lộ ra trong 9 tháng qua là những bài học thực tiễn vô cùng quý giá để định hình lại và điều chỉnh sự lãnh đạo, điều hành, dồn lực tăng tốc trong 3 tháng cuối năm. Đây cũng là thời điểm phải chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành công việc” sang tư duy “hoàn thành chỉ tiêu”. Mỗi nghị quyết, mỗi chương trình, mỗi nhiệm vụ được giao đều phải xác định rõ: Ai làm, làm việc gì, thời hạn nào xong, kết quả cụ thể ra sao và cơ chế kiểm tra như thế nào.

Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I.

Đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị, trong thời điểm cuối năm, phải chuẩn bị tốt kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân. Đánh giá cán bộ phải thực chất, bằng sản phẩm, bằng tiến độ và bằng hiệu quả công việc. Không đánh giá cán bộ theo cảm tính, không cào bằng, không vì quan hệ mà nể nang, cũng không vì một khuyết điểm đơn lẻ mà phủ nhận cả quá trình công tác; phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, khách quan và công bằng.

Đồng chí Ngô Chí Cường yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh rà soát lại kịch bản tăng trưởng thật cụ thể theo từng ngành, từng địa bàn, từng dự án và từng nhóm sản phẩm. Trong quý IV phải tổ chức một đợt cao điểm giải ngân đầu tư công. Từng dự án phải có tiến độ, khối lượng, giá trị giải ngân cụ thể; tập trung tháo gỡ các nút thắt về đất đai, thu hồi đất, thủ tục đầu tư, nghiệm thu và thanh toán; những nhà thầu yếu kém, không đáp ứng tiến độ phải được xử lý theo quy định…