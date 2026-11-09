Đồng Tháp: Chuyện hy hữu trên vùng đất dứa Tân Phước

Giao đất trên... giấy

Theo báo cáo số 1746/BC-TTT ngày 25/11/2025 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp nêu rõ: Tháng 11/1993, UBND tỉnh Tiền Giang có Quyết định (QĐ) số 1091/QĐUB, nội dung "Giao QSD hơn 3.000 ha đất vùng kinh tế mới cho Xí nghiệp liên hiệp Xuất khẩu Rau quả Tiền Giang (Xí nghiệp). Từ đó, Xí nghiệp giao lại cho Nông trường Tân Lập sử dụng và Nông trường Tân Lập đã ký hợp đồng giao khoán cho 1.494 hộ dân đi vùng kinh tế mới để trồng Dứa (Khóm) trong thời gian 20 năm (đến 2013). Hoa lợi được tính mỗi năm bên thuê phải trả cho Nông trường Tân Lập 17,5 tấn Dứa sản phẩm loại 1/ha đất canh tác.

Sau 13 năm sản xuất, người dân vùng kinh tế mới Tân Lập đã có được cuộc sống ổn định, từ một vùng bị nhiễm phèn, trôi nổi theo con nước, kinh tế xã hội nơi đây đã có những bước khởi sắc. Công việc sản xuất trên vùng đất Dứa vẫn diễn ra thuận lợi cho đến cách đây khoảng 3 năm, theo thông tin về quy hoạch trên địa bàn Tân Phước thì người dân mới biết, cách đây hơn 20 năm, ngày 04/8/2006, trong lúc hợp đồng người dân vẫn còn thời hạn 7 năm thì UBND tỉnh Tiền Giang đã ra QĐ số 2883/QĐ-UBND nội dung: "Cho Công ty CP Rau quả Tiền Giang (Công ty CP RQTG) thuê đất tại xã Tân Lập 1, Tân Lập 2, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước (cũ) với thời hạn 50 năm". Điều đáng nói là thời điểm này người dân vẫn còn đang sử dụng đất theo hợp đồng đã ký đến năm 2013 với Nông trường Tân Lập. Cũng trong ngày 04/8/2006, UBND tỉnh Tiền Giang đã cấp GCN QSDĐ số T00018 cho Công ty CP RQTG mà người dân hoàn toàn không biết hay nhận được QĐ thu hồi đất theo quy định. Thực tế, Công ty CP RQTG chỉ được cấp chủ quyền trên giấy, nhưng không được bàn giao đất để sản xuất.

Người dân vùng dứa Tân Phước trình bày sự việc với phóng viên

Mong chờ câu trả lời thỏa đáng

Sau khi nhận được thắc mắc của bà con, phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM đã tiếp xúc và ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh. Đa số đều cho rằng, bà con rất tuân thủ vào chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nếu được trả lời một cách thỏa đáng, đúng pháp luật, hợp tình hợp lý thì tuyệt nhiên không ai thắc mắc gì cả.

Người dân cho rằng, họ đã vào Nông trường Tân Lập theo diện di dân sống 30 năm nay, nhiều hộ trực tiếp nhận hoặc sang nhượng lại hợp đồng giao khoán để canh tác, mưu sinh. Mặc dù thời hạn hợp đồng đến tháng 11/2013, nhưng đến nay không có ai thanh lý hợp đồng, người dân cũng không nhận được bất cứ một văn bản thu hồi đất nào. Câu hỏi đặt ra là thời điểm năm 2006, hợp đồng giao khoán cho người dân vẫn còn thời hạn 7 năm, thời điểm này không có văn bản thanh lý hợp đồng, người dân không nhận được văn bản thông báo thu hồi đất nào... nhưng địa phương lúc đó lại ra QĐ số 2883/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 cho Công ty CP RQTG thuê đất, và cũng trong ngày cấp luôn GCN QSDĐ số T00018 cho Công ty CP RQTG. Như vậy là đã tuân thủ đúng quy định tại Điều 32, Luật Đất đai 2003 chưa?

Để giải đáp thắc mắc của bà con nông dân, ngày 18/9/2026, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Phi Đa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp (sau sát nhập với Tiền Giang) để xin được giải đáp những thông tin như sau:

Tính pháp lý của "Hợp đồng nhận khoán đất trồng cây khóm" năm 1993 về việc Nông trường Tân Lập cho 1.494 hộ dân xã Tân Phước thuê diện tích 3.200 ha tại xã Tân Lập 1 (cũ) ký năm 1993 (thu lợi 17,5 tấn Khóm loại 1/năm) kéo dài đến 2013 như thế nào? Năm 2006, quá trình cổ phần hóa của Công ty CP RQTG có mời 1.494 hộ dân đến giải quyết theo quy định của Luật Đất đai 2003 hay không? Hiện tại khu đất này đang do ai trực tiếp quản lý, sử dụng? Quy hoạch vào mục đích gì?

Trong lúc hợp đồng với 1.494 hộ dân còn hiệu lực thì UBND tỉnh Tiền Giang (cũ) ra QĐ số 2883/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 lấy đất từ Nông trường Tân Lập cho Công ty CP RQTG thuê 50 năm và ký cấp quyền sử dụng đất T00018 cùng trong một ngày có hợp lý không? Hiện tại đã có quyết định thu hồi đất hay thanh lý hợp đồng chưa?... Qua điện thoại, ông Đa cho biết đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát thông tin để trả lời báo chí. Tuy nhiên đến nay, sau nhiều lần liên lạc vẫn chưa nhận được trả lời từ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp.

Với những thắc mắc của người dân, rất mong các cơ quan thẩm quyền tỉnh Đồng Tháp giải đáp rõ ràng theo đúng quy định pháp luật để bà con hiểu, tuân thủ thực hiện, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có phản hồi từ UBND tỉnh Đồng Tháp.