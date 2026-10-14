Đồng Tháp: Chuyên gia Viện Pasteur hướng dẫn trạm y tế giám sát bệnh sốt xuất huyết

Chuyên gia đến từ Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế cơ sở mới.

Theo kế hoạch, khóa tập huấn được chia làm 2 đợt. Đợt 1, diễn ra trong ngày 14 và 15-10 tại cơ sở 1 CDC Đồng Tháp ở phường Trung An, dành cho cán bộ trực tiếp phụ trách công tác giám sát, phòng chống và thống kê của 57 trạm y tế xã, phường thuộc khu vực Tiền Giang cũ. Tiếp đó, đợt 2 sẽ được tổ chức vào ngày 27 và 28-10 tại Cơ sở 2 CDC Đồng Tháp ở phường Mỹ Trà, dành cho cán bộ của 45 xã, phường thuộc khu vực Đồng Tháp cũ.

Nội dung tập huấn đều được thiết kế mang tính thực tiễn cao, chia làm hai mảng trọng tâm. Trong ngày làm việc đầu tiên, các học viên được tập trung hướng dẫn chuyên sâu về công tác thống kê, lập kế hoạch và báo cáo. Điểm nhấn của ngày học là phần thực hành trực tiếp trên máy tính cá nhân về cách sử dụng phần mềm quản lý ca bệnh, kỹ năng xác định quy mô ổ dịch và đồng bộ dữ liệu.

Trong ngày thứ hai, các học viên được trang bị kỹ năng giám sát và phòng chống dịch thực địa với các quy trình cụ thể như: Điều tra véc tơ truyền bệnh, tính toán các chỉ số véc tơ, xác định lượng hóa chất cần thiết và quy trình sử dụng, bảo quản máy phun hóa chất.

Bác sĩ CK1 Lê Hữu Quyền, Phó Giám đốc CDC Đồng Tháp cho rằng hệ thống y tế cơ sở đóng vai trò trọng yếu trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong khi đó thời gian qua mạng lưới y tế tại các xã, phường trên địa bàn đang có sự thay đổi và luân chuyển nhân sự phụ trách công tác y tế dự phòng. Do đó, việc tổ chức lớp tập huấn ngay thời điểm này là vô cùng cấp thiết nhằm kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn xác cho lực lượng cán bộ mới tiếp nhận nhiệm vụ. Điều này giúp đảm bảo sự xuyên suốt, không để xảy ra sai sót hay gián đoạn trong công tác giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch tại cộng đồng.

Việc chủ động đào tạo, "lấp đầy" khoảng trống chuyên môn cho lực lượng nhân sự mới không chỉ giúp Đồng Tháp chuẩn hóa quy trình báo cáo từ tuyến dưới lên tuyến trên, mà còn nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó để kiểm soát hiệu quả dịch sốt xuất huyết Dengue, bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn.