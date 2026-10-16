Đồng Tháp chuyển đổi số: Từ nền tảng đến giá trị thực chất

Người dân được hướng dẫn sử dụng máy nộp thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠO CHUYỂN BIẾN TRÊN 3 TRỤ CỘT

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, nhất là trong quá trình vận hành các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch triển khai Luật Chuyển đổi số; đồng thời, hoàn thiện quy định về dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở và mô hình chuyển đổi số cấp xã. Chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng cũng được ban hành, góp phần đưa nhiệm vụ chuyển đổi số đến cơ sở.

Về chính quyền số, hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Hiện nay, 100% ấp, khu phố có cáp quang và được phủ sóng di động 3G, 4G, 5G; tỷ lệ phủ sóng 5G đạt khoảng 90% dân số. Toàn bộ cơ quan nhà nước được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; hệ thống hội nghị truyền hình được kết nối đến 102 xã, phường.

Nhân viên kỹ thuật triển khai, bảo dưỡng hạ tầng viễn thông, góp phần bảo đảm kết nối và mở rộng vùng phủ sóng di động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, hội nghị truyền hình trực tuyến, thông tin báo cáo, Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở được duy trì, vận hành ổn định, bảo đảm liên thông từ tỉnh đến cơ sở.

Đáng chú ý, 100% cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử. Hơn 20.000 chữ ký số đang hoạt động, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc trên môi trường số. Các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cung cấp hơn 1.800 dịch vụ công trực tuyến, chiếm tỷ lệ 99,5%.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính góp phần giảm thời gian kiểm tra, đối chiếu thông tin, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại dữ liệu đã có. Qua đó, từng bước giảm thành phần hồ sơ giấy và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với hạ tầng, tỉnh chú trọng xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ quản trị, điều hành. Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ 156 dữ liệu thuộc 13 lĩnh vực. Mô hình chuyển đổi số cấp xã được thí điểm tại 10 xã, phường, theo hướng đồng bộ từ hạ tầng, dữ liệu, nền tảng đến các ứng dụng phục vụ quản lý và tương tác với người dân.

Ở trụ cột kinh tế số, công nghệ đang mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Hơn 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến; 100% xã, phường có hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trực tuyến; khoảng 70% doanh nghiệp có website và cập nhật thông tin thường xuyên.

Phát huy thế mạnh nông nghiệp, Đồng Tháp hỗ trợ đưa sản phẩm địa phương lên các sàn thương mại điện tử. Đến nay, có 910 sản phẩm OCOP của 403 chủ thể được hỗ trợ đưa lên các sàn; 100% sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao được áp dụng truy xuất nguồn gốc.

Qua 5 phiên livestream trên TikTok Shop và Shopee, các sản phẩm địa phương thu hút hơn 6,57 triệu lượt theo dõi, xem, với 3.000 đơn hàng. Bên cạnh đó, 75 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ quản lý truy xuất nguồn gốc đối với 443 sản phẩm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 590 tỷ đồng, góp phần kết nối thương mại điện tử với hệ thống phân phối và giao nhận.

Người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với xã hội số, các tiện ích công nghệ ngày càng được đưa vào đời sống. Toàn tỉnh có 71 chợ tại 53 xã, phường đăng ký và duy trì mô hình thanh toán không dùng tiền mặt. Đến ngày 18-9-2026, tỉnh có hơn 343.000 chữ ký số cá nhân công cộng, tương ứng hơn 11% người trưởng thành.

Hơn 1.200 Tổ Công nghệ số cộng đồng với 8.000 thành viên đang hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công, VNeID, thanh toán số và các tiện ích trên môi trường điện tử. Đến nay, hơn 2,92 triệu người trưởng thành được xác nhận phổ cập tri thức, kỹ năng số trên nền tảng VNeID, đạt hơn 90%.

Thanh toán không dùng tiền mặt được thúc đẩy trong các lĩnh vực dịch vụ công, giáo dục, y tế, thương mại và an sinh xã hội. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.730.000 tài khoản thanh toán hoạt động tại các ngân hàng và tổ chức được phép cung ứng dịch vụ thanh toán. Đây là nền tảng để mở rộng các mô hình chợ, tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thay đổi phương thức giao dịch của người dân.

KHAI THÁC DỮ LIỆU, CÔNG NGHỆ TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN MỚI

Bên cạnh kết quả đạt được, chuyển đổi số tại Đồng Tháp vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Mức độ tham gia thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế; tỷ lệ sử dụng chữ ký số cá nhân chưa cao; khả năng tiếp cận công nghệ giữa các nhóm dân cư chưa đồng đều.

Thực tế này đặt ra yêu cầu chuyển trọng tâm từ xây dựng hạ tầng, nền tảng sang khai thác hiệu quả dữ liệu và các hệ thống đã đầu tư, tạo ra giá trị cụ thể trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã xử lý hồ sơ trên hệ thống điện tử, góp phần đẩy mạnh số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ hạ tầng số, đẩy mạnh các nền tảng số dùng chung và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ xây dựng chính quyền số dựa trên dữ liệu.

Đồng chí Trần Văn Dũng cho biết, tỉnh tiếp tục khai thác định danh điện tử của người dân gắn với cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến; đồng thời thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, nhất là thương mại điện tử và sự lan tỏa của kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực.

Một trong những hướng phát triển được tỉnh quan tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ số mới vào những lĩnh vực có nhu cầu thực tế, khả năng tạo hiệu quả rõ rệt. Tỉnh đang thí điểm ứng dụng AI trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời nghiên cứu ứng dụng trên một số nền tảng như: Hệ thống điều hành đô thị thông minh và Cổng dịch vụ công, phục vụ phân tích dữ liệu, nhận diện xu hướng và nâng cao trải nghiệm người sử dụng. Việc ứng dụng AI được định hướng gắn với yêu cầu an toàn và sử dụng có trách nhiệm.

Trong phát triển kinh tế số, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và thanh toán số. Những kết quả trong quảng bá sản phẩm OCOP, bán hàng qua livestream và quản lý truy xuất nguồn gốc là cơ sở để mở rộng phương thức tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng.

Song song đó, phát triển xã hội số cần gắn với nâng cao kỹ năng số cho người dân. Mạng lưới Tổ Công nghệ số cộng đồng tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử, chữ ký số cá nhân và thanh toán số, hướng đến đưa tiện ích công nghệ vào đời sống một cách thuận tiện, thiết thực.

Giai đoạn 2026 - 2030, Đồng Tháp tập trung hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm kết nối đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; phát triển, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ quản trị, điều hành; thúc đẩy ứng dụng AI và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh đồng thời tạo chuyển biến mạnh về kinh tế số, phát triển kỹ năng số trong cộng đồng và tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai các nhiệm vụ phải bảo đảm tính thực chất, hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp, phát huy tốt những nền tảng đã được xây dựng. Qua đó, chuyển đổi số từng bước trở thành động lực đổi mới phương thức quản trị, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

LÊ MINH - TRỌNG HIẾU - M.T