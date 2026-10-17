Đồng Tháp: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp đã triển khai cho Ban CHQS các xã, phường phối hợp tổ chức hỗ trợ xây mới, sửa chữa 42 căn nhà, mỗi căn hỗ trợ từ 35 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Khi chương trình được triển khai đến các địa phương, Ban CHQS các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xét chọn đúng đối tượng, tổ chức triển khai hỗ trợ. Bên cạnh nguồn kinh phí được cấp, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân còn đóng góp hàng trăm ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dân quân xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp vận chuyển vật liệu xây dựng giúp các gia đình xây dựng nhà.

Thiếu tá Cao Hoài Nhân, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Ban CHQS phường phối hợp với đoàn viên, thanh niên tổ chức tháo dỡ nhà, giúp các phần việc để giảm bớt chi phí. Được giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ai cũng thể hiện quyết tâm cao, tích cực tham gia các phần việc, để lại hình ảnh tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”.

Công tác tuyên truyền, vận động được Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp xác định là một trong những nội dung quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, chiến sĩ, các cấp, các ngành và nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công, gia đình người có công; ý nghĩa nhân văn của chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, LLVT và toàn xã hội trong chăm lo đời sống nhân dân.

Bàn giao nhà cho gia đình bà Hoàng Thị Kiều Loan, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp.

Xã Đốc Binh Kiều là địa phương có nhiều gia đình chính sách, gia đình có người nhiễm chất độc da cam còn khó khăn về nhà ở của tỉnh Đồng Tháp. Từ nguồn hỗ trợ của chương trình, địa phương đã nhanh chóng rà soát, triển khai sửa chữa 8 căn nhà, góp phần giúp các gia đình có nơi ở ổn định.

Ông Lê Văn Có (ấp 7, xã Đốc Binh Kiều) mưu sinh bằng nghề mua bán phế liệu, vợ của ông bị nhiễm chất độc hóa học. Cuộc sống khó khăn, căn nhà xuống cấp nhiều năm nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa. Được chương trình hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa nhà và được lực lượng dân quân, người dân địa phương góp ngày công, chung tay sửa chữa, căn nhà nhanh chóng hoàn thành. Có nơi ở ổn định, gia đình ông Có rất vui mừng.

Bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Phong ở xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Trung tá Đặng Trung Kiên, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đốc Binh Kiều (tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: “Lực lượng quân sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động nắm tình hình địa bàn, tiến hành khảo sát, nắm lại các hộ có người nhiễm chất độc hóa học. Qua đó, cử lực lượng đến giúp sửa chữa nhà, hỗ trợ những phần việc phù hợp với khả năng như tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng, san lấp mặt bằng, xây dựng, lợp mái, vận chuyển và tập kết vật liệu, vệ sinh khu vực công trình… Từ nguồn kinh phí hỗ trợ đến những ngày công được góp sức, mỗi căn nhà hoàn thành là kết tinh của sự chung tay, trách nhiệm và nghĩa tình”.