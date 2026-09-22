Đồng Tháp chuẩn bị tiếp nhận 12 cá thể sếu đầu đỏ

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đồng ý cho UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận các cá thể sếu đầu đỏ trưởng thành từ Thái Lan.

Theo đó, có 8 cá thể sếu non, khoảng 1 năm tuổi và 4 cá thể sếu trưởng thành, từ 18 đến 23 năm tuổi. Dự kiến các cá thể sếu đầu đỏ được chuyển về Việt Nam vào ngày 30-9.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đến nay, Vườn Quốc gia Tràm Chim hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, kiểm dịch; đồng thời, xây dựng phương án vận chuyển, bố trí chuồng nuôi và chuẩn bị nguồn thức ăn, bảo đảm điều kiện chăm sóc đàn sếu đến cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện chủ trì buổi làm việc.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, hoàn tất đầy đủ các quy trình, thủ tục, nhất là công tác kiểm dịch và giấy chứng nhận CITES, bảo đảm việc tiếp nhận sếu đúng quy định, an toàn và thuận lợi.

Cùng với đó, công tác tiếp nhận, bàn giao và vận chuyển sếu về Vườn Quốc gia Tràm Chim phải được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm các điều kiện cần thiết trong suốt quá trình di chuyển và tiếp nhận.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, qua đó lan tỏa sự đồng hành của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng đối với công tác bảo tồn loài chim quý hiếm này.