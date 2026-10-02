Đồng Tháp: Chuẩn bị đưa hơn 4.500 mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay quân sự đi giám định ADN

Mỗi thùng lưu mẫu đều được quấn cờ Tổ quốc, đánh số riêng, kèm danh sách từng mẫu để không thể thất lạc.

Đợt này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau tổ chức vận chuyển, bàn giao hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay vận tải quân sự.

Toàn bộ 4.510 mẫu của tỉnh Đồng Tháp được bố trí trong 41 thùng lưu mẫu. Để hạn chế rung lắc khi bay, mỗi thùng được lót thêm lớp xốp chống sốc. Bên ngoài, thùng được quấn cờ Tổ quốc, ghi rõ tên tỉnh, số thứ tự và kèm hồ sơ, danh sách mẫu tương ứng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, đến nay tỉnh đã lấy mẫu ADN tại 30 nghĩa trang, với hơn 12.000 phần mộ được lấy mẫu. Trước đó, tỉnh đã bàn giao 3.216 mẫu sinh phẩm về Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Toàn bộ mẫu được quản lý, bảo quản, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật và số hóa dữ liệu theo quy định.

Mỗi thùng lưu mẫu đều được quấn cờ Tổ quốc, đánh số riêng, kèm danh sách từng mẫu để không thể thất lạc.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt vận chuyển lần này góp phần bảo đảm an toàn cho mẫu sinh phẩm, phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình.