Đồng Tháp: Chùa Liên Hoa và Tân Phước tổ chức tặng quà trung thu đến các em thiếu nhi

Chư tôn đức, quan khách tham dự

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Bửu Hòa, Trưởng ban Đại diện Phật giáo khu vực VIII; Thượng tọa Thích Trung Phước, Phó ban Đại diện Phật giáo khu vực VIII cùng chư tôn đức thành viên trong khu vực; bà Võ Thị Mỵ Nương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Đông; bà Trương Thị Mỹ Phượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, cùng đại diện đồn biên phòng Kiểng Phước, quý thầy cô, phụ huynh và Phật tử địa phương về tham dự.

Thượng tọa Thích Giác Nguyên phát biểu

Trong không khí trang trọng của đêm hội, các em thiếu nhi đã rộn rã niềm vui với tiếng trống múa lân, các tiết mục văn nghệ đặc sắc và xúc động lắng nghe bà Trương Thị Mỹ Phượng đọc thư chúc Tết Trung thu 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bức thư gởi gắm tình yêu thương cùng lời chúc đầy ý nghĩa: “Mong cháu nào cũng đón Trung thu trọn vẹn ý nghĩa, đáng nhớ và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.”

Hơn 600 em thiếu nhi xã Tân Đông tham dự

Nhấn mạnh tinh thần từ bi và trách nhiệm nuôi dưỡng thế hệ trẻ của người con Phật, Thượng tọa Thích Giác Nguyên phát biểu khai mạc, gửi lời chúc an lành và gửi gắm thông điệp:“Chương trình Trung thu không chỉ đơn thuần là trao quà vui chơi, mà chính là dịp gieo những hạt giống yêu thương, sẻ chia và hy vọng vào tâm hồn trẻ thơ. Mong rằng mỗi mùa trăng đi qua sẽ lưu lại trong ký ức các em những kỷ niệm đẹp, để các em cảm nhận được sự đồng hành của Giáo hội, gia đình và xã hội trên hành trình trưởng thành.”

Tặng quà, văn nghệ vui chơi trong ngày hội Trung thu

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tiếp sức đến trường cho các học sinh vượt khó; tặng 600 phần quà Trung thu đến toàn thể thiếu nhi tham dự, thắp lên niềm vui trọn vẹn dưới mái chùa quê trong mùa đoàn viên.

Minh Lộc

* Tại chùa Tân Phước (Ấp Bình Thạnh, xã Lấp Vò), Đại Đức Thích Huệ Nghiêm - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa đã tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” trong không khí ấm áp, nghĩa tình, vào ngày 19-9 vừa qua.

Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại chùa Tân Phước

Tham dự buổi phát quà có đại diện Hội liên hiệp thanh niên xã Lấp Vò, Ban công tác mặt trận ấp Bình Thạnh; các anh chị Trường Đại học Đồng Tháp; quý nam nữ Phật tử; mạnh thường quân; nhà hảo tâm gần xa, và 460 các em học sinh đồng tham dự.

Đại Đức Thích Huệ Nghiêm phát biểu chia sẻ, hoạt động chăm lo cho trẻ em mỗi dịp Trung thu mang một ý nghĩa đặc biệt. Một phần quà có thể không lớn về vật chất, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm của rất nhiều người, các em không bị lãng quên mà vẫn có những người luôn dành một phần tình thương cho tuổi thơ.

Đại Đức Thích Huệ Nghiêm chia sẻ, tặng quà các em thiếu nhi

Bên cạnh hoạt động trao tặng quà, chương trình còn diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ, múa và buổi diễn nghệ thuật, tạo nên không khí Trung thu rộn ràng và gần gũi dành cho các em thiếu nhi. Những màn múa lân sôi động, những chiếc lồng đèn mang nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau được các em tự tay thực hiện, góp phần làm cho ngày hội thêm phần sinh động và để lại những kỷ niệm đẹp.

Nhiều tiết mục văn nghệ, múa và buổi diễn nghệ thuật, tạo nên không khí Trung thu rộn ràng và gần gũi dành cho các em thiếu nhi

Dịp này, Đại Đức trụ trì, lãnh đạo chánh quyền xã Lấp Vò và mạnh thường quân đã trao tặng 460 phần quà Trung thu đến học sinh các trường mầm non, tiểu học.