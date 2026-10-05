Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Khu vực sạt lở bờ sông Tiền tại ấp Tân Quới, xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 9/2026 đến nay, triều cường kết hợp mưa diện rộng và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng; trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại; diện tích thiệt hại từ 30-70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.

Trước diễn biến mưa lớn kết hợp triều cường trong những tháng cuối năm, các địa phương đã chủ động gia cố các vị trí xung yếu, tổ chức tiêu thoát nước và triển khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó, góp phần hạn chế thiệt hại.

Tại xã Phú Hựu, toàn xã hiện có 3.877 ha cây ăn trái; trong đó, sầu riêng hơn 1.100 ha, xoài 123 ha, nhãn hơn 1.000 ha, mít 553 ha và các loại cây ăn trái khác hơn 1.000 ha. Do ảnh hưởng mưa diện rộng kết hợp triều cường dâng cao vừa qua đã làm 18 ha cây ăn trái (mít, sầu riêng, ổi, chanh) tại ấp Hòa Thuận bị nước tràn bờ gây ngập.

Qua kiểm tra, rà soát bước đầu, Ủy ban Nhân dân xã Phú Hựu chưa ghi nhận thiệt hại đối với diện tích cây ăn trái bị ngập. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, tình hình ngập úng và khả năng ảnh hưởng đến cây trồng để kịp thời có biện pháp xử lý, hạn chế thiệt hại.

Vùng chuyên canh thanh long khoảng 9.000ha của tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh minh họa: Công Trí/TTXVN)

Ngoài diện tích khoảng 18 ha bị ngập, các diện tích cây trồng còn lại trên địa bàn xã cơ bản ổn định, đang sinh trưởng và phát triển tốt, chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể do thiên tai.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Phú Hựu cho biết, đến nay, các vị trí xảy ra nước tràn bờ, xói mòn đã được các ấp chủ động vận động nguồn lực trong nhân dân để tổ chức khắc phục, cơ bản hoàn thành, góp phần đảm bảo an toàn cho khu dân cư và diện tích sản xuất của người dân.

Hiện xã Phú Hựu đã thành lập lực lượng xung kích phòng chống thiên tai với hơn 100 thành viên cấp xã, 200 thành viên các ấp nhằm chủ động huy động nhân lực tại chỗ, sẵn sàng tham gia tuyên truyền, kiểm tra, cảnh báo, ứng phó, hỗ trợ sơ tán người dân, gia cố các công trình phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Phú Hựu tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ưu tiên đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai xung yếu như đê bao, bờ bao, cống điều tiết, kè chống sạt lở, hệ thống tiêu thoát nước và các công trình thủy lợi phục vụ ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn.

Đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho cán bộ, lực lượng xung kích và người dân theo phương châm “4 tại chỗ,” góp phần nâng cao tính chủ động và khả năng tự phòng tránh của cộng đồng.

Tại phường Cao Lãnh, Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh ghi nhận tại khu vực ven sông Tiền thuộc các Khu phố Tân Thuận Đông, Khu phố Đông Định và Khu phố Đông Thạnh xuất hiện tình trạng sạt lở bờ sông, nhiều vị trí có dấu hiệu nứt đất, sụt lún và tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tình trạng sạt lở đã và đang ảnh hưởng đến đất đai, cây trồng, công trình hạ tầng kỹ thuật; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân sinh sống ven sông. Trong điều kiện diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, mưa lớn kéo dài kết hợp với sự thay đổi dòng chảy trên sông Tiền, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra và mở rộng phạm vi ảnh hưởng là rất lớn.

Một trong những điểm sạt lở bờ sông Tiền (thuộc ấp Long Thạnh, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp) ăn sâu vào đường giao thông, đe dọa những căn nhà của người dân. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Ông Trần Minh Tân, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ, nông nghiệp và môi trường cho biết, Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh đã tiếp nhận 27 đơn kiến nghị của các hộ dân thuộc các Khu phố Tân Thuận Đông, Khu phố Đông Định và Khu phố Đông Thạnh, xem xét hỗ trợ tái định cư.

Qua rà soát thực tế, khoảng cách từ nhà ở của các hộ dân đến mép bờ sông hiện dao động từ khoảng 5 m đến 50 m; nhiều vị trí đã xuất hiện dấu hiệu nứt đất, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và tài sản.

Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp khảo sát thực tế khu vực ven sông Tiền thuộc các Khu phố Tân Thuận Đông, Khu phố Đông Định và Khu phố Đông Thạnh, phường Cao Lãnh để đánh giá hiện trạng sạt lở và các yếu tố ảnh hưởng. Đồng thời hướng dẫn địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo và ứng phó trước mắt nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản và các công trình hạ tầng.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, đến nay toàn tỉnh ghi nhận 135 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 17 km, kinh phí khắc phục khoảng 330 tỷ đồng.

Trong số đó, 1 điểm sạt lở đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ khắc phục với kinh phí 14 tỷ đồng; 75 điểm sạt lở đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thống nhất thực hiện với chiều dài 6,7 km, kinh phí 221 tỷ đồng; 59 điểm sạt lở/sụp lún có quy mô nhỏ, sẽ bố trí nguồn kinh phí của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác thực hiện.

Nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) bị sạt lở xuống sông Tiền. (Ảnh minh họa: Nhựt An/TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và bảo vệ sản xuất trước nguy cơ mưa lũ, triều cường, sạt lở trong những tháng cuối năm 2026, nhất là các đợt đỉnh triều từ tháng 10 đến tháng 12/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, triều cường, mực nước và sạt lở; kịp thời cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân, nhất là khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Bên cạnh đó, các đơn vị kiểm tra, rà soát các tuyến đê bao, bờ bao, cống, công trình thủy lợi, tiêu thoát nước và các vị trí xung yếu; chủ động gia cố, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn, nhất là tại khu vực phía Tây Nam, cuối nguồn và các khu vực ngoài đê.

Các địa phương chủ động vận hành các công trình kiểm soát lũ, tiêu thoát nước theo diễn biến mưa, lũ, triều cường; chủ động bơm tiêu, chống ngập; rà soát diện tích sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng, hướng dẫn thu hoạch và gia cố bờ bao, bảo vệ cây trồng, thủy sản.

Các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai tại cơ sở chủ động về vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ;” xác định khu vực, hộ dân có nguy cơ phải di dời, sơ tán; tổ chức trực ban, kịp thời xử lý và khắc phục hậu quả khi xảy ra ngập, sạt lở, sự cố công trình nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong những tháng cuối năm 2026./.