Đồng Tháp chủ động ứng phó hạn, mặn 2026-2027

Nạo vét thủy lợi nội đồng để chủ động ứng phó hạn, mặn trong mùa khô 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo nhận định, tác động của trạng thái El Nino trong mùa khô 2026-2027 có cường độ mạnh đến rất mạnh, mùa mưa có xu hướng kết thúc sớm, nguồn nước suy giảm và nguy cơ xâm nhập mặn sâu vào nội đồng của tỉnh Đồng Tháp.

Do đó, tỉnh Đồng Tháp xây dựng phương án ứng phó từ rất sớm, trong đó, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Đồng Tháp đầu tư nguồn kinh phí lớn cho hệ thống các cống ngăn mặn, trữ ngọt trên địa bàn. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đối với sản xuất nông nghiệp, các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ lịch thời vụ để thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân trong tháng 2/2027, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng thiếu nước, nạo vét kênh mương; chủ động vận hành hệ thống công trình thủy lợi, cống ngăn mặn, kết hợp chuẩn bị phương án đắp đập tạm trên sông Ba Rài, sông Phú An và cù lao Hiệp Đức khi cần thiết.

Riêng cấp nước sinh hoạt, các đơn vị quản lý đẩy mạnh nạo vét ao chứa nước thô, vận hành thử nghiệm các giếng khoan dự phòng, bố trí các vòi nước công cộng, bồn chứa và chuẩn bị phương án vận chuyển nước thô bằng sà lan từ thượng nguồn về bổ cấp khi nguồn nước tại chỗ cạn kiệt nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và ổn định đời sống người dân.

Hệ thống truyền tải nước ngọt về vùng biển của tỉnh Đồng Tháp luôn được chú trọng. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Trước nhận định diễn biến hạn, mặn phức tạp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai sớm các phương án phòng, chống hạn, mặn mùa khô năm 2026-2027; xây dựng phương án chi tiết, cụ thể và phân công rõ nhiệm vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc theo dõi, vận hành, quản lý nguồn nước; đẩy nhanh tiến độ thi công và sửa chữa các công trình cống, nạo vét kênh, rạch, ao chứa…