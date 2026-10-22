Đồng Tháp: Chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026 - 2027

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo dự thảo phương án, tỉnh xây dựng kịch bản ứng phó tương đương mùa khô 2019 - 2020, trong bối cảnh hiện tượng El Nino được dự báo có thể gây thiếu hụt nguồn nước và gia tăng xâm nhập mặn.

Theo kịch bản bất lợi, tương ứng với điều kiện nguồn nước từ thượng nguồn suy giảm mạnh, dự báo, trong tháng 2-2027, ranh mặn 1 g/l trên sông Tiền có thể xâm nhập sâu khoảng 75 km, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Đông của tỉnh, với gần 482.000 người dân và hơn 161.000 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi làm việc.

Để chủ động ứng phó, tỉnh dự kiến yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp ngay từ trước ngày 15-12-2026. Trong đó, tập trung kiểm soát lịch thời vụ, tổ chức thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân trong tháng 2-2027; đẩy mạnh nạo vét kinh, mương, gia cố đê bao và tích trữ nước phục vụ sản xuất.

Đối với nước sinh hoạt, các đơn vị liên quan rà soát, nạo vét ao chứa nước thô, vận hành thử nghiệm hệ thống giếng khoan dự phòng, chuẩn bị phương án điều tiết, bảo đảm cung cấp nước sạch liên tục. Đồng thời, bố trí bồn chứa và vòi nước công cộng miễn phí để phục vụ người dân khi xảy ra thiếu nước.

Trường hợp tình hình diễn biến bất lợi, tỉnh sẽ xem xét phương án đắp đập ngăn mặn trên sông Ba Rài, sông Phú An (Cái Bè) và khu vực cù lao Hiệp Đức.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa đầy đủ nhiệm vụ, giải pháp ứng phó vào kế hoạch triển khai, bảo đảm tính đồng bộ, chi tiết và sát với tình hình thực tế.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện nhấn mạnh các cơ quan chuyên môn phải nâng cao trách nhiệm, chủ động rà soát, thống kê, đánh giá nhu cầu và khả năng cung cấp nước tại từng khu vực; đồng thời, xây dựng hướng dẫn cụ thể để các địa phương chủ động tổ chức thực hiện. Công tác chuẩn bị phải được triển khai từ sớm, không để bị động, lúng túng, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân trong mùa khô 2026 - 2027.