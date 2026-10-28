Đồng Tháp chủ động rà soát, giải thích việc lấy ý kiến học sinh về Dự thảo Luật

Trước tình hình trên, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương đã chỉ đạo tạm ngưng việc triển khai để rà soát, đồng thời tổ chức gặp gỡ, giải thích, cung cấp thông tin cho phụ huynh, làm rõ mục đích, ý nghĩa và phạm vi của việc lấy ý kiến, bảo đảm sự minh bạch, phù hợp và tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Việc lấy ý kiến đối với dự thảo luật nhằm tiếp nhận các quan điểm, góp ý phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách; không đồng nghĩa với việc học sinh đăng ký hoặc cam kết hiến mô, bộ phận cơ thể người. Các thông tin liên quan cần được tiếp cận đầy đủ, khách quan, trên cơ sở quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, làm rõ những vấn đề phát sinh, tăng cường phối hợp với nhà trường và phụ huynh, bảo đảm việc cung cấp thông tin đầy đủ, đúng bản chất sự việc, tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.

Các cơ quan chức năng đang xác định có nhiều thông tin chưa đúng đang lan truyền trên mạng xã hội. Do vậy, người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống; không vội vàng suy diễn, chia sẻ hoặc bình luận đối với những nội dung chưa được kiểm chứng, gây hiểu nhầm về mục đích và bản chất của việc lấy ý kiến.

Mỗi người cần nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chủ động kiểm tra nguồn tin, đồng thời chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để có nhận thức đầy đủ, khách quan về sự việc.