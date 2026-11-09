Đồng Tháp: Chiều 9-11, dông lốc tiếp tục làm sập, tốc mái nhiều căn nhà

Nhà dân tại xã Đốc Binh Kiều bị sập do dông lốc vào chiều 9-11.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đốc Binh Kiều, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9-11, trên địa bàn xã xảy ra mưa kèm dông lốc tại các ấp 1, 4, 5 và Tân Kiều. Mưa dông làm thiệt hại 25 căn nhà, trong đó, có 4 căn nhà bị sập hoàn toàn; 21 căn bị tốc mái, với nhiều mức độ thiệt hại khác nhau.

Các căn nhà bị ảnh hưởng chủ yếu là nhà tường, nhà gỗ và nhà bằng vật liệu tạm, mái lợp tôn. Tổng thiệt hại về nhà ở ước tính khoảng 327 triệu đồng.

Ngoài ra, giông lốc còn làm nhiều cây xanh gãy, đổ tại các ấp 2, 3, 4, 5, 7 và Tân Kiều. Một số cây ngã đổ vào đường dây điện, gây ảnh hưởng đến giao thông và hệ thống điện trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động lực lượng dân quân phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội tham gia khắc phục hậu quả.

Mái tôn nhà dân ở xã Đốc Binh Kiều bị dông lốc cuốn bay vướng vào đường dây điện.

Đến thời điểm báo cáo, tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định. Các lực lượng tiếp tục phối hợp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Trong chiều 9-11, mưa dông cũng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Mỹ. Theo báo cáo nhanh của xã, mưa lớn và gió giật mạnh xảy ra vào khoảng 17 giờ làm nhiều cây xanh dọc theo tuyến đường tỉnh 865 thuộc ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ đổ ngã.

Các phương tiện bị cản trở giao thông. Công an xã Hậu Mỹ đã phối hợp cùng lực lượng Quân sự và ngành có liên quan đến hiện trường dọn dẹp. Đến 18 giờ 45 phút, các phương tiện lưu thông qua khu vực trở lại bình thường.

Hiện thiệt hại do mưa dông vào chiều ngày 9-11 vẫn đang được các địa phương tiếp tục thống kê.

Trước đó, Báo Đồng Tháp đã thông tin, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra vào tối 8-11 đã làm sập, tốc mái 93 căn nhà tại 5 xã: Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Tân Long, Tân Thạnh và Trường Xuân.