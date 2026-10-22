Đồng Tháp: Chiến dịch 500 ngày đêm đạt nhiều kết quả

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu thực hiện nghi thức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước ngày 9/7/2026 tại tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành lấy mẫu tại 30 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 12.290 mộ; thu được 9.776 mẫu hài cốt liệt sĩ và đã bàn giao cho Trung tâm Giám định ADN/Viện Sinh học và Viện Pháp y Quân đội.

Từ tháng 1/2026, Đội K91 đã tiếp nhận 29 thông tin tại 19 xã, xác định 16 điểm đào; phối hợp lực lượng vũ trang tỉnh Prey Veng và tỉnh Pursat, Vương quốc Campuchia tiếp nhận, xử lý 52 nguồn tin, khảo sát 22 xã thuộc 9 huyện, xác định 47 điểm đào. Đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập 270 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó có quy tập 62 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”).

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh chủ trì rà soát, vận động thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin cung cấp thông tin và tham gia lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đến ngày 29/9/2026, đã thu nhận 4.669 mẫu sinh phẩm của thân nhân thuộc 3.774 liệt sĩ chưa xác định được thông tin; hiện nay, tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo theo kế hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập vẫn gặp khó khăn. Thông tin, hồ sơ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và khu vực chôn cất còn thiếu, phân tán; nhân chứng ngày càng ít; dữ liệu ở một số địa bàn chưa đồng bộ, gây khó khăn cho công tác xác minh, khảo sát, tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ rộng, khối lượng công việc lớn; điều kiện thời tiết, môi trường thực địa có thời điểm diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện…

. Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cơ sở các thông tin hiện có, bám sát chỉ tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu 9 giao với quyết tâm chính trị cao nhất.

Thời gian tới, tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 370 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn từ tháng 1/2026-7/2027; tổ chức cải táng 199 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành bàn giao 2.050 mẫu hài cốt liệt sĩ còn lại; tiếp tục thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, phối hợp các cơ quan chức năng phục vụ công tác giám định, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn trao Bằng khen tặng 15 tập thể. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ghi nhận kết quả, thành tích xuất sắc đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã trao Bằng khen tặng 15 tập thể và 48 cá nhân.