Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội với Đoàn đại biểu Lào

Tham gia Đoàn có đồng chí Trương Công Đắc, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Buổi làm việc tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tình hình, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Khamfong Inmany trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp dành cho Đoàn.

Đồng chí đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề, nhất là những kinh nghiệm thực tiễn của tỉnh Đồng Tháp trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đây là những kinh nghiệm quý báu để các thành viên trong Đoàn nghiên cứu, trao đổi, tham khảo và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Lào, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tại địa phương.

Đồng chí Khamfong Inmany phát biểu tại buổi làm việc.

Qua tìm hiểu thực tế, đồng chí Khamfong Inmany bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển, cũng như quyết tâm và những giải pháp quyết liệt của tỉnh Đồng Tháp trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, Đồng Tháp tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những thành tựu và bài học thực tiễn với các địa phương kết nghĩa của Lào, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đây là tài sản vô giá, là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục hợp tác, cùng phát triển.

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, tỉnh Đồng Tháp luôn trân trọng, gìn giữ và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào. Đến nay, Đồng Tháp đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với 3 tỉnh: Khăm Muộn, Salavan và Champasak.

Tháng 8-2026, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Champasak đã tái ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời, đang phối hợp với tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Salavan chuẩn bị các thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng Đoàn đại biểu của Đảng Nhân dân cách mạng Lào chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định, Đồng Tháp xác định tình hữu nghị không chỉ thể hiện qua những văn kiện hợp tác, mà quan trọng hơn là sự gắn bó, sẻ chia và những hành động thiết thực, mang lại lợi ích cho Nhân dân mỗi địa phương. Từ tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, tỉnh Đồng Tháp mong muốn tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trên ba lĩnh vực thiết thực.

Cụ thể là quản trị địa phương, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển nông nghiệp hiện đại, công nghiệp chế biến, thương mại và kết nối doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường; đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trải nghiệm robot tích hợp AI hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp (phường Đạo Thạnh).

Trước đó, Đoàn đến khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (phường Đạo Thạnh) và thăm Công ty Cổ phần Công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang (xã Bình Ninh).