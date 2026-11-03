Đồng Tháp: Chi trả hơn 1,3 tỷ đồng trợ cấp một lần cho 524 người có công

Để tạo thuận lợi cho việc chi trả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chi trả tại 3 điểm gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Bình Phú, xã An Thạnh Thủy, với tổng số 524 đối tượng được nhận trợ cấp một lần trong đợt này.

Đại tá Cao Văn Thảo, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng.

Trong đó, có 8 đối tượng được hưởng chế độ theo QĐ 290/2005/QĐ-TTg; 383 đối tượng theo QĐ 49/2015/QĐ-TTg và 133 đối tượng theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg.

Mức trợ cấp dao động từ 800.000 đồng đến gần 7 triệu đồng/người, tùy theo từng đối tượng và thời gian tham gia công tác, chiến đấu. Các đối tượng được giải quyết chế độ lần này là những người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhờ chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, công tác trao quyết định và chi trả trợ cấp được tổ chức khoa học, bảo đảm chính xác, công khai, đúng đối tượng. Qua đó, giúp người thụ hưởng thuận tiện trong việc tiếp cận và nhận đầy đủ chế độ theo quy định.

Việc tổ chức chi trả trợ cấp một lần thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ đã tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.