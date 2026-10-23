Đồng Tháp chi 330 tỷ đồng xử lý các điểm sạt lở

Máy Kobe đóng cừ chuẩn bị xây kè ở đoạn sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của sạt lở, tỉnh Đồng Tháp đã chủ động huy động, bố trí nguồn lực và triển khai nhiều công trình, dự án khắc phục các điểm sạt lở nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình hạ tầng thiết yếu.

Ông Trần Quang Thái, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Đồng Tháp trao đổi, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành cũng đã phối hợp với các sở, ngành và các địa phương đi khảo sát các điểm sạt lở. Hiện nay, ngành đang tổng hợp các điểm sạt lở và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đời sống cũng như đi lại của nhân dân.

Còn về giải pháp mang tính ổn định lâu dài, đối với công tác quản lý nhà nước, ngành sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý chặt về công tác kiểm tra các bến bãi, tình hình lấn chiếm sông, kênh rạch; đồng thời tuyên truyền cho người dân hạn chế xây nhà lấn chiếm sông, kênh rạch.

Đoạn sạt lở ở ấp Hội Nghĩa, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp đang được xử lý khắc phục.

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp phi công trình, tôn trọng tự nhiên như làm kè bần, trồng cây bần, các giải pháp như dịch chuyển tâm tuyến đường vào phía trong để tiết kiệm chi phí xử lý, khắc phục.

Hiện, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp các đoạn sạt lở nghiêm trọng ở bờ Tây sông Ba Rày trên tuyến đường huyện lộ 64C đi qua xã Hiệp Đức.

Theo người dân khu vực, vào tháng 5 năm 2026, đoạn đường nhựa ở bờ Tây sông Ba Rài có chiều dài 67 m trên huyện lộ 54C trước phần đất của ông Nguyễn Duy Phong, ông Nguyễn Phước Long ở ấp Hội Nghĩa và đoạn đường trước phần đất ông Ngô Văn Phải, ấp Xuân Quang, xã Hiệp Đức bất ngờ sạt lở xuống sông Ba Rài.

Thi công bờ kè tại đoạn sạt lở ở ấp Hội Nghĩa, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, cũng trên tuyến đường huyện lộ 64C ở bờ Tây sông Ba Rài trước phần đất của bà Huỳnh Thị Bé Năm, bà Huỳnh Thị Y và ông Nguyễn Trần Đại ở ấp Xuân Quang, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ sạt lở với chiều dài 135 m, gây ảnh hưởng đến việc giao thông của người dân trong và ngoài xã.

Ông Nguyễn Văn Tám ở ấp Hội Sơn, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Các đoạn sạt lở trên đường huyện lộ 54C gây nguy hiểm cho học sinh đi học và giao thông, vận chuyển hàng hóa của người dân trong xã và các vùng lân cận. Người dân ở đây mong muốn chính quyền xã khẩn trương thi công khắc phục các đoạn sạt lở sớm để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm ở đầu và cuối tuyến, đồng thời khẩn trương xử lý hai đoạn sạt lở có tổng chiều dài 276 m với kinh phí 11.532 triệu đồng để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân trong và ngoài xã.

UBND xã Hiệp Đức cắm biển báo cảnh báo mất an toàn cho người dân.

Theo ông Nguyễn Công Trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp, để chủ động ứng phó với tình hình sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế tổ chức kiểm tra, lập danh sách các vị trí có nguy cơ mất an toàn, phân loại theo mức độ nguy hiểm để có phương án xử lý. Đối với các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố cao, thực hiện gia cố ngay bằng nguồn lực tại chỗ; trường hợp vượt quá khả năng của xã thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí.