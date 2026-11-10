Đồng Tháp: Cảnh báo nguy cơ ngập lụt đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch

Đài Khí tượng Thủy văn cảnh báo, mưa kết hợp triều cường ở mức cao có thể gây ngập lụt diện rộng tại những khu vực trũng, thấp, vùng ven sông và ngoài đê bao thuộc phía Tây Nam tỉnh và khu vực cuối nguồn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, ngày 9-11, mực nước tại hầu hết các trạm khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn lên nhanh vào buổi chiều, ở mức cao. Trong đó, mực nước cao nhất thực đo tại Cao Lãnh 201 cm, vượt báo động I là 11 cm; Mỹ Thuận 188 cm, vượt báo động III là 8 cm; Cai Lậy 159 cm, vượt báo động I là 9 cm; Mỹ Tho 183 cm, vượt báo động III là 23 cm; Hòa Bình 170 cm, vượt báo động III là 10 cm và Vàm Kênh 167 cm, vượt báo động III là 7 cm.

Dự báo, mực nước khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn tiếp tục lên, dao động ở mức đỉnh triều trong ngày 10 và 11-11. Đỉnh triều xuất hiện vào khoảng 16 - 19 giờ, sau đó mực nước biến đổi chậm trong vài ngày rồi xuống dần. Đỉnh triều đợt này phổ biến ở mức báo động II - III, có nơi vượt báo động III từ 10 - 25 cm.

Đáng chú ý, đỉnh triều tại khu vực cuối nguồn tương đương đợt triều cường ngày 15-9 âm lịch vừa qua; riêng khu vực phía Tây Nam thấp hơn từ 5 - 15 cm. Trong những ngày tới, đỉnh triều buổi tối cao hơn đỉnh triều buổi sáng khoảng 5 - 10 cm.

Đài Khí tượng Thủy văn cảnh báo, mưa kết hợp triều cường ở mức cao có thể gây ngập lụt diện rộng tại những khu vực trũng, thấp, vùng ven sông và ngoài đê bao thuộc phía Tây Nam tỉnh và khu vực cuối nguồn.

Các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm các phường: Cao Lãnh, Sa Đéc, Mỹ Ngãi, Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Trung An, Mỹ Tho và Thới Sơn; các xã: Lấp Vò, Lai Vung, Bình Hàng Trung, Tân Nhuận Đông, Tân Dương, Tân Long, An Long, Thanh Bình, Phú Hựu, Hiệp Đức, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Ngũ Hiệp, Vĩnh Kim, Kim Sơn, Bình Trưng, Mỹ Tịnh An, Chợ Gạo, Bình Ninh, Vĩnh Hựu, Gò Công Đông, Tân Thới, Tân Phú Đông.

Thời gian có khả năng xảy ra ngập từ 3 - 7 giờ và 17 - 21 giờ trong ngày. Độ sâu ngập lớn nhất tại khu vực đất tự nhiên, không có đê bao, dự kiến từ 0,5 - 1 m. Ngoài ra, tại những khu vực bị ngập còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.

Tình trạng ngập lụt có thể uy hiếp các khu vực có đê bao thấp, yếu; ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, vườn cây ăn trái, giao thông, sinh hoạt và hoạt động dân sinh, kinh tế - xã hội.