Đồng Tháp cảnh báo nguy cơ cháy do sự cố điện

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai chữa cháy tại hiện trường. Ảnh minh họa.

Sự cố điện chiếm phần lớn số vụ cháy

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 28 vụ cháy, trong đó 25 vụ liên quan đến sự cố điện, 2 vụ do nguyên nhân khác và 1 vụ đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân. Các vụ cháy làm 2 người tử vong, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 4,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm 89,3%. Các vụ việc xảy ra tại nhiều loại hình cơ sở, gồm nhà dân, phương tiện giao thông, trụ sở làm việc, kho, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, chợ và hệ thống chiếu sáng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Tháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai rộng rãi tài liệu tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hộ gia đình và các đối tượng liên quan.

Công tác tuyên truyền phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và loại hình cơ sở. Trong đó, chú trọng hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất, kho, chợ và những địa điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ do điện.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Tháp và UBND các xã, phường rà soát, đánh giá hiệu quả mô hình “lắp đặt cầu dao chống cháy, nổ”; nghiên cứu, hoàn thiện tiêu chí, đối tượng và phương thức triển khai để nhân rộng mô hình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

Ưu tiên hộ có nguy cơ cao, hộ nghèo

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, chủ động phòng ngừa cháy, nổ do sự cố điện. Đồng thời, phổ biến tài liệu tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện bằng hình thức phù hợp.

Việc triển khai, nhân rộng mô hình “lắp đặt cầu dao chống cháy, nổ” được thực hiện với sự phối hợp của ngành điện, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan. Các đối tượng được ưu tiên gồm hộ gia đình có nguy cơ cao, hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và khu vực có nguy cơ cháy, nổ do điện.

Các đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn khách hàng kiểm tra hệ thống điện sau công tơ, sử dụng điện đúng công suất, đúng thiết kế; khuyến cáo thay thế dây dẫn, thiết bị điện đã xuống cấp, hư hỏng, không bảo đảm an toàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể phổ biến tài liệu tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; phối hợp triển khai các giải pháp phòng ngừa cháy, nổ do sự cố điện.

Đối với UBND các xã, phường, nhiệm vụ trọng tâm là đưa tài liệu tuyên truyền đến từng khu dân cư, tổ dân phố, ấp, hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các cuộc họp dân, sinh hoạt cộng đồng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở.

Các địa phương phối hợp với lực lượng công an, ngành điện và các đơn vị liên quan rà soát khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ do điện để tuyên truyền, hướng dẫn khắc phục những tồn tại về an toàn điện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích huy động nguồn lực hợp pháp từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể và cộng đồng để hỗ trợ thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể, trưởng ấp, trưởng khu phố, tổ trưởng tổ dân phố và người có uy tín trong cộng đồng nhằm vận động người dân sử dụng điện an toàn, chủ động phòng ngừa cháy, nổ.

Các địa phương phải định kỳ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, trong đó có số hộ gia đình, cơ sở được tuyên truyền, số lượng cầu dao chống cháy, nổ được lắp đặt và hiệu quả phòng ngừa.

Công an tỉnh được giao làm cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền./.