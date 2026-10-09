Đồng Tháp: Cận cảnh đường, kè ngăn sạt lở bến phà Hồng Ngự - Tân Châu mới thông xe

Tháng 8/2025, bờ kè trên đường Ngô Quyền, xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) bị sạt lở nghiêm trọng, nước cuốn trôi nhiều đoạn bờ kè, ăn sâu vào mặt đường nhựa đe dọa an toàn hoạt động của bến phà Hồng Ngự - Tân Châu nối tỉnh Đồng Tháp với An Giang.

Sau 10 tháng khắc phục sạt lở theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, nay đoạn đường hơn 1,1km cùng bờ kè đã làm xong đưa vào sử dụng.

Ông Đỗ Quốc Phương, Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội (nhà thầu thi công) cho biết, dự án khắc phục sạt lở đường, bờ kè trên đường Ngô Quyền đã được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng. "Sau nhiều tháng thi công, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ hơn 3 tháng trước thời hạn hợp đồng", ông Phương cho biết.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, sáng 9/10 đoạn đường, bờ kè bị sạt lở trước đây đã được khắc phục xong. Đường dẫn vào bến phà Tân Châu - Hồng Ngự được thảm nhựa, bờ kè ven sông được xây dựng mới góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu vực biên mậu xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp).

Ông Nguyễn Văn Thành, người dân xã Thường Phước cho biết, cuối tuần qua người dân vui mừng khi cơ quan chức năng dỡ phong tỏa đường Ngô Quyền, giao thông đi lại thuận lợi. "Các nhà thầu thi công rất nhanh, làm ngày làm đêm gia cố bờ sông trước khi lũ đổ về. Bờ kè mới khang trang, được bàn giao sớm nên bà con rất phấn khởi", ông Thành bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Tiền (ngụ xã Thường Phước) cho biết, sau sạt lở, đoạn đường Ngô Quyền, bờ kè được xây dựng mới khang trang, sạch đẹp. Hơn tuần nay, rất đông người dân đến bờ kè đi bộ, tập thể dục và câu cá. "Ngoài ra, tuyến đường Ngô Quyền được nối thông đến bến phà, xe tải, xe khách không phải đi vào các tuyến đường nội thị gây mất an toàn", anh Tiền cho hay.

Một đoạn bờ kè Thường Thới Tiền.

"Đứng từ bờ kè ngắm cảnh đôi bờ sông Tiền, tôi thấy khung cảnh thật đẹp và hùng vĩ. Còn dịp quay lại nhất định tôi sẽ ghé tham quan bờ kè nơi đây", ông Lê Hiện, du khách đến từ TP.HCM nói.

Hơn một năm phong tỏa đường Ngô Quyền, xe cộ ra vào bến phà đi An Giang hướng từ tỉnh lộ 841 phải vòng qua chợ, khu dân cư đông đúc. Nay tuyến đường Ngô Quyền được thông xe trở lại, các phương tiện ra vào bến phà Hồng Ngự - Tân Châu có thể chạy thẳng trên đường này để tránh đi qua khu dân cư, tiết kiệm thời gian lưu thông.

Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền tại khu vực kè chống xói lở Thường Thới Tiền, xã Thường Phước, thi công theo lệnh khẩn cấp có chiều dài 1,1 km. Tổng mức đầu tư trên 246 tỷ đồng. Công trình được khởi công tháng 10/2025, thời gian hoàn thành cuối tháng 12/2026. Dự án gồm hai gói thầu lần lượt được khởi công tháng 10 và tháng 11/2025. Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty CP Xây dựng hạ tầng Giao thông thủy lợi Hà Nội phụ trách thi công.