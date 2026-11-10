Đồng Tháp: Cận cảnh 5 công trình cống trữ nước ngọt, ngăn mặn trên sông Tiền, sắp vận hành

Dự án nâng cấp đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng 3 cống dọc sông Tiền thuộc phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) được khởi công tháng 5/2025, tổng vốn đầu tư hơn 512 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, đến sáng 10/11, dự án cơ bản hoàn thành. Đường đê bao dọc sông Tiền đã hoàn thành thảm nhựa tuyến chính. Ba cống ngăn triều trên tuyến đã được thi công hoàn thành.

Ông Nguyễn Công Bằng, cán bộ giám sát dự án thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 (chủ đầu tư) cho biết, công trình đã hoàn thành khoảng 98%. Các cống Long Hồi, Long Sơn và Long Sung đã lắp đặt xong thiết bị, đang vận hành thử nghiệm trước khi bàn giao.

Hệ thống quan trắc thủy triều, đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, thân thiện môi trường.

Sau hoàn thành, đường đê bao cùng hệ thống kè và cống sẽ góp phần ngăn chặn, điều tiết nước lũ từ sông Tiền dâng cao gây ngập úng khu dân cư, đô thị phường Cao Lãnh.

Công trình cũng tạo thêm tuyến giao thông kết nối nối từ đường Phạm Hữu Lầu đến Tân Việt Hòa. Tuyến chạy dọc sông Tiền phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong vùng.

Ngược về hạ nguồn sông Tiền, trên đường tỉnh lộ 864, hai cống Trà Tân và 26/3 trữ nước ngọt, ngăn mặn có vốn đầu tư hơn 131 tỷ đồng đã thi công xong.

Nhà thầu cho biết, các hạng mục xi lanh thủy lực nâng hạ và cửa van cống Trà Tân đã được lắp đặt hoàn chỉnh, đang vận hành thử nghiệm kỹ thuật. Sau khi nghiệm thu, công trình sẽ được đưa vào vận hành trước mùa khô trong bối cảnh tình trạng xâm nhập mặn được dự báo sẽ diễn ra gay gắt do ảnh hưởng siêu El Nino.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh (chủ đầu tư), sau khi cống Trà Tân và cống 26/3 đưa vào vận hành, cộng thêm 6 cống đã đầu tư và cống âu Nguyễn Tấn Thành sẽ hình thành hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt, ngăn triều cường khép kín. Qua đó thích ứng với biến đổi khí hậu, điều tiết nguồn nước ngọt, bảo vệ sản xuất và phục vụ đời sống người dân các xã ven sông Tiền.