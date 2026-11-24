Ngày 24/11, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, sự việc xảy ra tại cầu Sở Thượng. Trong lúc di chuyển đến đơn vị công tác, Đại úy Bùi Duy Năng, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Thường Lạc và Hạ sĩ Phan Anh Hải Đăng, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện bất thường, đang cố trèo qua lan can cầu.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, hai cán bộ, chiến sĩ lập tức dừng xe, khẩn trương tiếp cận và cùng người dân kịp thời can ngăn, không để người phụ nữ thực hiện ý định nhảy cầu quyên sinh.

Cán bộ Công an cùng người dân kịp thời ngăn chặn, cứu người phụ nữ có ý định quyên sinh.

Các anh ân cần khuyên nhủ, trấn an tinh thần, động viên người phụ nữ bình tĩnh. Qua tìm hiểu, người phụ nữ trú tại khu phố 1, phường Hồng Ngự. Do buồn phiền chuyện gia đình, người này đã nảy sinh ý định tìm đến cái chết.

Với tinh thần trách nhiệm, Đại uý Bùi Duy Năng và Hạ sĩ Phan Anh Hải Đăng đã không ngần ngại hành động nhanh để kịp thời cứu giúp người dân trong tình huống nguy hiểm.

Đây là hành động đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.