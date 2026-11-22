TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHĂM LO

Xác định chăm lo đời sống tinh thần là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo triển khai đợt hoạt động đồng bộ xuyên suốt tháng 11, trong đó tuần cao điểm diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24-11.

Sôi nổi các hoạt động giao lưu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động tại Gameshow “Tan ca kết nối” do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp CĐ tổ chức hoạt động dựa trên nguyên tắc lấy đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) làm trung tâm. Mọi nội dung hướng mạnh về NLĐ trực tiếp sản xuất, lao động nữ, ĐV trẻ và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Nội dung trọng tâm được các cấp CĐ tập trung triển khai gồm phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng gắn liền với việc tôn vinh di sản, ẩm thực và bản sắc văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó là các giải thể thao, trò chơi vận động nhằm rèn luyện sức khỏe, kết hợp trang bị kiến thức về dinh dưỡng và an toàn, vệ sinh lao động.

CĐ các cấp chú trọng bồi đắp văn hóa công nhân, văn hóa an toàn nơi làm việc, đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời thông qua việc trang bị kỹ năng số, hướng dẫn NLĐ sử dụng mạng xã hội an toàn.

Đặc biệt, công tác phối hợp tổ chức các sân chơi tại khu nhà trọ, thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hay bệnh hiểm nghèo cũng được chú trọng thực hiện chu đáo.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Ngày hội Văn hóa công nhân tỉnh Đồng Tháp năm 2026 cấp tỉnh, diễn ra vào ngày 21-11 tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn tỉnh với chủ đề “Văn hóa công nhân - Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Hoạt động thu hút sự tham gia của trên 400 đại biểu, ĐV và NLĐ từ các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được tổ chức phong phú với nhiều điểm nhấn như thưởng thức văn nghệ, xem video phóng sự về phong trào thể thao văn hóa cơ sở, tìm hiểu kiến thức pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa sinh động, trắc nghiệm “Rung chuông vàng - Công nhân hiểu luật” trực tiếp bằng cách quét mã QR và giao lưu các trò chơi dân gian. Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao “Hộp thư số Công đoàn” cho một số CĐ cơ sở doanh nghiệp.

LẤY NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM TRUNG TÂM

Đánh giá về công tác triển khai và ý nghĩa của đợt hoạt động, đồng chí Ngô Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, mục tiêu xuyên suốt của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh là đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống sản xuất của công nhân lao động.

Thông qua chuỗi hoạt động, chúng tôi tạo dựng sân chơi lành mạnh, an toàn và bổ ích, giúp NLĐ rèn luyện tác phong công nghiệp, nâng cao kỷ luật lao động và ý thức an toàn. Đây cũng là cơ hội để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức CĐ, doanh nghiệp và NLĐ”.

Làm rõ thêm về những điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Ngô Thị Thùy Trang nhấn mạnh: “LĐLĐ tỉnh quán triệt phương châm “Hướng về cơ sở, lấy người lao động trực tiếp làm chủ thể thụ hưởng”.

Điểm mới nổi bật năm nay là việc đưa công nghệ số vào các hoạt động văn hóa, từ cách thức thi tìm hiểu pháp luật số hóa cho đến mô hình “Hộp thư số Công đoàn” tại doanh nghiệp. Cùng với đó, các cấp CĐ tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và chủ doanh nghiệp để tổ chức ngày hội trong công nhân lao động, gắn kết các hoạt động văn hóa với chăm lo an sinh xã hội một cách thiết thực nhất”.

Chuỗi hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của các cấp CĐ tỉnh Đồng Tháp không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho ĐV, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để NLĐ hăng say thi đua lao động, sản xuất, chung tay xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng phát triển.