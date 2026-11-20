Báo cáo viên triển khai các nội dung tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, cập nhật những định hướng về công tác dân số và phát triển từ năm 2027; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân số tại xã, phường; chính sách dân số và các mục tiêu đến năm 2030; bồi dưỡng nghiệp vụ về dân số và phát triển; hướng dẫn thu thập thông tin biến động dân số và ghi chép sổ A0; hướng dẫn tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ các biện pháp tránh thai phi lâm sàng tại cộng đồng.

Đại biểu trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác dân số tại cơ sở.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác dân số tại cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền địa phương, trạm y tế và đội ngũ cộng tác viên dân số.

Trước đó, Hội nghị cũng được tổ chức tại Cao Lãnh.