Đồng Tháp: Bố trí Bến cá Đèn Đỏ để kiểm soát chặt chẽ tàu cá

Tàu thuyền ra vào tại khu vực Bến cá Đèn Đỏ được kiểm soát chặt chẽ. Ngư dân đỡ phải di chuyển xa để để thực hiện các thủ tục xuất, nhập bến.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, đến cuối tháng 8-2026, toàn tỉnh có 1.480 tàu cá, trong đó 581 tàu có chiều dài dưới 15 m và 899 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên. Số tàu cá này được phân thành 3 cụm gồm Mỹ Tho, Gò Công Đông và Gia Thuận. Tàu cá thuộc cụm Mỹ Tho có thể cập Cảng cá Mỹ Tho, cụm Gia Thuận có thể cập Cảng cá Vàm Láng.

Tuy nhiên, có khoảng 275 tàu cá thuộc cụm Gò Công Đông chưa có cảng cá thuận lợi để cập bến, trong đó có 235 tàu dưới 15 m. Việc di chuyển đến các cảng cá ở xa không chỉ làm tăng chi phí khai thác mà còn tiềm ẩn rủi ro, ảnh hưởng đến an toàn của ngư dân.

Trong khi đó, theo quy định tại Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25-1-2026 của Chính phủ, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 m trở lên phải vào cảng để bốc dỡ sản phẩm. Do đó, việc bố trí bến cá tạm tại ấp Đèn Đỏ là giải pháp cần thiết trong thời gian chờ đầu tư, công bố cảng cá loại III tại xã Gò Công Đông.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc bố trí điểm neo đậu, bốc dỡ, chuyển tải thủy sản tạm thời (bến cá tạm) tại ấp Đèn Đỏ, xã Gò Công Đông.

Kể từ ngày 1-11-2026, Bến cá Đèn Đỏ chính thức đi vào hoạt động. Tổ kiểm soát tàu cá thường trực tại bến được thành lập để quản lý hoạt động ra, vào, neo đậu của tàu cá; giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ, chuyển tải và thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại đây, tổ kiểm soát phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản và Ban Quản lý Cảng cá kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá ra, vào bến; giám sát hoạt động bốc dỡ, chuyển tải thủy sản và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống eCDT.

Việc đưa Bến cá Đèn Đỏ vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho tàu cá thuộc cụm Gò Công Đông thực hiện khai báo cập, rời bến, bốc dỡ sản phẩm đúng quy định. Đồng thời, tăng cường giám sát sản lượng, minh bạch nguồn gốc thủy sản, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.