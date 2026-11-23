Một trong những trục giao thông quan trọng được bổ sung vào Quy hoạch là tuyến Mỹ Tho - Gò Công với chiều dài khoảng 42,5km, điểm đầu từ vòng xoay quảng trường Hùng Vương, điểm cuối kết nối với đường ven biển và cầu Soài Rạp đi TPHCM.

Việc bổ sung tuyến Mỹ Tho - Gò Công nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa trung tâm Đồng Tháp với khu vực phía Đông, đồng thời mở thêm hướng kết nối trực tiếp với TPHCM thông qua cầu Soài Rạp. Đây cũng là một trong những trục giao thông quan trọng trong tổ chức không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại kỳ họp

Một dự án khác được bổ sung vào Quy hoạch là tuyến đường kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương từ đường tỉnh 878 đến nút giao Thân Cửu Nghĩa, quy mô đường cấp II đồng bằng, gồm 4 làn xe tốc độ cao và 2 làn xe thô sơ.

Ngoài ra, trục giao thông đô thị TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp, đoạn qua địa bàn tỉnh dài khoảng 15,8km, trên cơ sở hướng tuyến quốc lộ 50B cũ, từ ranh Tây Ninh tại xã Mỹ Tịnh An đến vòng xoay quảng trường Hùng Vương, cũng được bổ sung vào Quy hoạch điều chỉnh với quy mô đường cấp III đồng bằng, 6 làn xe.

Quy hoạch cũng bổ sung trục đại lộ Hùng Vương kết hợp mở rộng quảng trường, nối từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến nút giao quốc lộ 50, tổng chiều dài khoảng 9,2km. Trong đó, đoạn từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến vòng xoay quảng trường dài khoảng 7,7km, quy mô mặt cắt ngang rộng 100m. Đoạn nối đến quốc lộ 50 dài khoảng 1,5km, bố trí quảng trường Hùng Vương kéo dài, rộng khoảng 205,5m ở giữa, hai bên là đường giao thông, mỗi bên 5 làn xe. Quy hoạch cũng bố trí 2 khu tái định cư phục vụ triển khai dự án.

Các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp biểu quyết thông qua nghị quyết

Ở khu vực phía Tây, Đồng Tháp bổ sung Quy hoạch tuyến đường tỉnh Sa Đéc - Mỹ Thuận dài khoảng 17km, từ vòng xoay Cái Cỏ, tuyến tránh quốc lộ 80 tại xã Tân Dương đến ranh tỉnh Vĩnh Long tại xã Phú Hựu; định hướng kết nối nút giao Võ Văn Kiệt trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Tuyến đường được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng, quy mô 4 làn xe tốc độ cao và 2 làn xe thô sơ.

Cùng với các trục giao thông kết nối quan trọng, Quy hoạch cũng bổ sung định hướng phát triển các khu dịch vụ đa chức năng, khu đô thị và logistics gắn với giao thông công cộng theo mô hình TOD tại các nút giao, lối ra vào cao tốc, quốc lộ, các tuyến đường trọng điểm và ga đường sắt.