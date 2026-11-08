Đồng Tháp: Bờ sông Tiền sạt lở, đe dọa hàng trăm hộ dân và đường giao thông

Hơn một năm qua, tình trạng sạt lở tại khu vực bến phà An Long - Tân Quới cũ ngày càng nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hơn 30m. Đường giao thông bị đe dọa, bến đò phải ngừng hoạt động và di dời đến vị trí khác. Nhiều căn nhà cùng tài sản của người dân bị kéo tuột xuống sông Tiền.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng trong những ngày đầu tháng 11, tình trạng sạt lở nghiêm trọng đang diễn ra tại khu vực bến phà An Long - Tân Quới, với nhiều vị trí sạt lở kéo dài hơn 1km.

Chạy dọc bờ sông, đoạn từ trung tâm xã Tân Long về phía thượng nguồn sông Tiền, nhiều biển cảnh báo sạt lở đã được lắp đặt.

Chỉ tay về phía những căn nhà đổ nát, sụp xuống sông, ông Nguyễn Ngọc Thái, người dân ấp Tân Quới, cho biết: "Trước đây bờ sông cách vị trí tôi đứng gần 30m, sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Nay bờ sông chỉ còn cách tuyến đường nhựa, đê bao khoảng 2m, người dân xã mong muốn sớm xây dựng nhanh bờ kè để đảm bảo an toàn".

Theo phản ánh của người dân, tình trạng sạt lở bờ sông chưa bao giờ diễn biến nguy hiểm như hiện nay. Mới đây, ngày 19/10, tại vị trí cách bến phà khoảng 300m, hai căn nhà đổ ập xuống sông trong đêm, nhiều hộ dân lân cận bị ảnh hưởng. Rất may, không xảy ra thương vong về người.

Hiện trạng một căn nhà ven sông.

Bến phà An Long - Tân Quới kết nối đôi bờ sông Tiền, từ xã Thanh Bình qua xã đảo Tân Long, phải tạm ngưng hoạt động và di dời sang vị trí khác.

Trước diễn biến sạt lở phức tạp, lan rộng vào cuối năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền đoạn qua khu vực ấp Tân Quới. Tỉnh giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng 1 khắc phục đoạn sạt lở qua khu vực bến phà, ngăn sạt lở lan rộng, ảnh hưởng đến các hộ dân và đường giao thông.

Ông Đỗ Quốc Phương, Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Giao thông thủy lợi Hà Nội (nhà thầu thi công) cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư, đơn vị đang khẩn trương lấp hố xoáy dưới lòng sông. Sắp tới, nhà thầu sẽ đồng loạt thi công đóng cọc đại trà, triển khai các bước tiếp theo để làm bờ kè.

Ông Nguyễn Trần Bảo Trung, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật dự án (thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng 1), cho biết dự án được khởi công đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư hơn 72 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt hơn 26%. "Hiện nhà thầu đang gấp rút triển khai hạng mục thả bao cát lấp hố xoáy. Do đây là công trình cấp bách nên công tác thi công và hồ sơ kỹ thuật được triển khai song song, đảm bảo hoàn thành trước mùa lũ năm 2027", ông Trung nói.

Clip: Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Tiền trước bến phà An Long - Tân Quới.

Theo UBND xã Tân Long, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương ghi nhận 5 vụ sạt lở, ăn sâu vào đất liền từ 3 - 10m. Phạm vi ảnh hưởng do sạt lở kéo dài hơn 1,5km về phía hạ nguồn, đe dọa trực tiếp hơn 300 hộ dân nằm trong vành đai sạt lở. Các điểm sạt lở hiện chỉ cách mép đường nhựa từ 2,5 - 5m. Đây là tuyến đê bao chính bảo vệ nhà cửa, vườn cây ăn trái và đất trồng lúa trên xã đảo.