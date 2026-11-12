Chư tôn đức, đại diện chính quyền tham dự

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Đại diện Phật giáo Khu vực II; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử.

Đại diện chính quyền có bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban MTTQVN tỉnh; cùng đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh, địa phương và tôn giáo bạn.

Đại đức Thích Chí Thiện đọc quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Tường Viên làm trụ trì chùa Giác Tâm

Tại buổi lễ, sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Minh Sơn, Đại đức Thích Chí Thiện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã đọc quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Tường Viên (sinh năm 1998) giữ chức vụ trụ trì chùa Giác Tâm.

Hòa thượng Thích Tĩnh Triệt đã trao quyết định bổ nhiệm đến Sư cô tân trụ trì trong niềm hoan hỷ của hội chúng.

Hòa thượng Thích Tĩnh Triệt và Ni sư trụ trì tiền nhiệm Thích nữ Như Hạnh sách tấn Sư cô tân trụ trì chùa Giác Tâm

Đối trước chư tôn giáo phẩm, Sư cô Thích nữ Tường Viên dâng lời phát nguyện trọn đời phụng sự Tam bảo, tuân thủ Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp.

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Tĩnh Triệt tán thán công đức của Ni sư trụ trì tiền nhiệm Thích nữ Như Hạnh, đồng thời khuyến tấn Sư cô tân trụ trì tiếp tục trau dồi giới đức, gắn kết với Giáo hội và chính quyền địa phương, đưa chùa Giác Tâm trở thành điểm tựa tâm linh vững chắc cho nhân dân, Phật tử.