Đồng Tháp: Bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Như Huệ đảm nhiệm trụ trì chùa Nam Thiện Phật

Chư tôn đức, đại biểu thắp hương tưởng niệm cố Thượng tọa Thích Đạt Ma Ngộ Hương

Chứng minh, tham dự có Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Trí Khả, Phó Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Lệ Nhật, Trưởng Đại diện Phật giáo khu vực III; Đại đức Thích Chí Thiện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, Phật tử.

Đại diện chính quyền có ông Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hòa Long; ông Trần Văn Út, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Long và đại diện các ban, ngành địa phương.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Trí Khả thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Như Huệ đảm nhiệm trụ trì chùa Nam Thiện Phật. Thừa ủy nhiệm của Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Chơn Trí trao quyết định đến Sư cô tân trụ trì.

Sư cô Thích nữ Như Huệ dâng lời phát nguyện

Đối trước chư tôn đức, Sư cô Thích nữ Như Huệ dâng lời phát nguyện, bày tỏ lòng tri ân Giáo hội và cố Thượng tọa Thích Đạt Ma Ngộ Hương - Bổn sư, nguyên trụ trì chùa Nam Thiện Phật; nguyện nghiêm trì Giới luật, tuân thủ Hiến chương GHPGVN, giữ gìn cơ sở tự viện và hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp.

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Chơn Trí sách tấn Sư cô tân trụ trì phát huy tinh thần hòa hợp, chăm lo đời sống tu học của Phật tử, giữ gìn sự trang nghiêm của tự viện và gắn bó với cộng đồng địa phương trong các hoạt động Phật sự.

Đại chúng trang nghiêm tưởng niệm lần thứ 5 ngày Thượng tọa Thích Đạt Ma Ngộ Hương, nguyên trụ trì chùa Nam Thiện Phật viên tịch

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đại diện Phật giáo khu vực III và chính quyền địa phương đã trao hoa, quà chúc mừng Sư cô tân trụ trì.

Sau nghi thức bổ nhiệm, chư tôn đức cùng đại chúng trang nghiêm dâng hương tưởng niệm lần thứ 5 ngày Thượng tọa Thích Đạt Ma Ngộ Hương, nguyên trụ trì chùa Nam Thiện Phật viên tịch; tưởng nhớ công hạnh và những đóng góp của cố Thượng tọa trong quá trình xây dựng, phát triển ngôi tự viện.