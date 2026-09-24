Đồng Tháp: Bờ kè cảng cá Vàm Láng tăng tốc về đích sớm

Kè cảng cá Vàm Láng trên sông Cần Lộc (xã Gia Thuận), tổng mức đầu tư hơn 54,9 tỷ đồng. Sau 9 tháng khởi công, tuyến kè chống sạt lở qua khu vực cảng cá đã sắp hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Bờ kè chống sạt lở sông Cần Lộc, xã Gia Thuận sắp hoàn thành.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, đến sáng 24/9 công trình bờ kè sông Cần Lộc tại cảng cá Vàm Láng (xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) đã hoàn thành tuyến kè bê tông cốt thép chống sạt lở bờ sông.

Các hạng mục lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè đang được khẩn trương thi công hoàn thiện.

Kỹ sư Phan Tiến Dũng, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Hữu Biên (nhà thầu phụ trách thi công) cho biết, đoạn kè sông có chiều dài bờ kè khoảng 600m, công trình được khởi công tháng 12/2025.

Đến nay các công đoạn đóng cọc, rọ đá chống sạt lở, 37 trụ bê tông neo đậu dọc bờ sông đã hoàn thành. Tiến độ gói thầu đã đạt 95% sản lượng.

"Những ngày qua, thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng lát đá vỉa hè và các hạng mục khác. Phần việc còn lại không nhiều chúng tôi phấn đấu hoàn thành công trình vượt tiến độ một tháng so với hợp đồng", anh Dũng khẳng định.

Dọc bờ kè, hàng chục trụ bê tông dành cho tàu, thuyền cập bến neo đậu tránh trú bão.

Nằm cách kè Vàm Láng khoảng 5km, công trình kè phía tây sông Long Uông (giai đoạn 1) cũng đang bứt tốc về đích. Được khởi công cuối năm 2025, nay bờ kè với chiều dài 552m, vốn đầu tư hơn 50,9 tỷ đồng đã hình thành.

Anh Phạm Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng thi công Công ty CP Đầu tư xây dựng Tiền Giang cho biết, hiện tiến độ đạt khoảng 80% khối lượng. Các hạng mục kè bê tông cốt thép đã đạt hơn 90%, nhà thầu đang triển khai các hạng mục đắp cát nền đường.

"Công trình còn thiếu khoảng 1.400m³ đá hộc, chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm nguồn cung ứng để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ", anh Tuấn Anh nói.

Một góc công trường kè chống sạt lở khu dân cư trên rạch Long Uông (xã Gia Thuận).

Ông Huỳnh Bá Phương, Phó giám đốc Ban QLDA khu vực 4 cho biết, sau hoàn thành hệ thống kè, công viên ven sông Cần Lộc sẽ góp phần chỉnh trang khu vực đô thị biển, cảng cá Vàm Láng.

Công trình gồm nhiều hạng mục, trong đó xây dựng nhiều trụ neo đậu dành cho tàu thuyền neo đậu, tránh trú bão tại khu vực cảng và trên sông Cần Lộc.

Đối với kè phía tây sông Long Uông, hạng mục chính kè bê tông chống sạt lở đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang hoàn thiện kết cấu phần trên đảm bảo kế hoạch hoàn thành cuối năm nay.

"Theo kế hoạch hai công trình kè sông Cần Lộc, Long Uông sẽ được bàn giao đưa vào khai thác vào cuối năm 2026", ông Huỳnh Bá Phương, Phó giám đốc Ban QLDA khu vực 4 cho biết.