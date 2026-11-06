Đồng Tháp: Biểu diễn Chương trình 'Dạ khúc tri âm'
Tối 6-11, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức biểu diễn Chương trình “Dạ khúc tri âm” tại Rạp hát Thầy Năm Tú (phường Mỹ Tho).
Đêm diễn có sự tham gia của Nghệ sĩ Ưu tú Đào Vũ Thanh và nhiều nghệ sĩ như: Võ Huỳnh Mơ, Lê Nam, Phương Trinh, Nguyễn Quang, Huyền Trân, Hoàng Thái Duy, Huyền Châu, Việt Sử, Văn Lợi…; cùng các diễn viên của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp và Đoàn Nghệ thuật cải lương tỉnh Vĩnh Long đồng biểu diễn.
Chương trình “Dạ khúc tri âm” biểu diễn các tiết mục: Hát múa “Xuôi dòng Cửu Long”, ca cổ “Về Đồng Tháp quê em”, ca cảnh “Đừng cắt sợi chỉ hồng”, tân cổ trao duyên “Bánh bông lan”, liên khúc “Tình quê Đồng Tháp sen hồng”, trích đoạn “Bức ngôn đồ Đại Việt”.
Chương trình thu hút công chúng mộ điệu cải lương đến xem và thưởng thức các trích đoạn cải lương, bài tân cổ đi cùng năm tháng. Đây là một trong những hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương Nam bộ tại tỉnh Đồng Tháp; đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật sân khấu cải lương của khán giả mộ điệu trong tỉnh.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-thap-bieu-dien-chuong-trinh-da-khuc-tri-am--a246991.html