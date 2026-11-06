Đồng Tháp: Biểu diễn Chương trình 'Dạ khúc tri âm'

Săn được con nai lớn giúp Phù có lượng thức ăn dự trữ lớn, giúp cuộc sống lưu vong tạm vơi bớt đói khát. Nhân lúc thảnh thơi, anh hồi tưởng về những câu chuyện ở Hoàng Thu, nhớ lại quan niệm của người Mông về phong tục tín ngưỡng và sức mạnh của tiếng hát trong đời sống cộng đồng. Qua lời cha dạy, Phù ngộ ra rằng các nghi lễ như tang ma hay lễ đuổi giặc không hề là hủ tục, mà ẩn chứa những giá trị văn hóa, lịch sử và điểm tựa tinh thần thiêng liêng của dân tộc mình.