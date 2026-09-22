Đồng Tháp: Bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng

Trong đó, dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue dù có dấu hiệu giảm so với các tuần trước nhưng tổng số ca mắc cộng dồn vẫn ở mức cao, trong khi dịch bệnh tay chân miệng lại ghi nhận xu hướng gia tăng nhanh do trùng với thời điểm học sinh bước vào năm học mới.

Bác sĩ thăm khám theo dõi sức khỏe trẻ đang điều trị bệnh sốt xuất huyết tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang vào ngày 22-9.

Cụ thể, đối với bệnh sốt xuất huyết Dengue, tuần 37 ghi nhận 172 ca mắc, giảm hơn 38% so với trung bình 4 tuần trước. Tuy nhiên, tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh tích lũy hơn 6.900 ca mắc (tăng 58,3% so với cùng kỳ năm 2025), trong đó có 141 ca nặng và 1 trường hợp tử vong. Các địa phương có số ca mắc cao tập trung tại xã Phú Hựu, xã Mỹ Thành, xã Châu Thành, phường Trung An và xã Kim Sơn.

Đối với bệnh tay chân miệng, toàn tỉnh ghi nhận 197 ca mắc trong tuần 37, tăng 18% so với trung bình 4 tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp có 5.383 ca mắc (tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2025), ghi nhận 134 ca bệnh nặng từ độ 2b trở lên và 1 trường hợp tử vong. Các địa phương ghi nhận số ca mắc cao gồm phường Trung An, xã Ba Sao, phường Thới Sơn, xã Thanh Hưng và xã Tháp Mười. Đặc biệt là có sự lưu hành của chủng vi rút EV71 với đặc tính lây lan nhanh, độc lực cao và dễ gây biến chứng nặng ở trẻ nhỏ đang đặt ra nguy cơ lớn cho các trường mầm non và nhóm trẻ gia đình đầu năm học.

Bác sĩ thăm khám theo dõi sức khỏe trẻ đang điều trị bệnh tay chân miệng tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang ngày 22-9.

Trước tình hình trên, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị UBND các xã, phường trọng điểm khẩn trương chỉ đạo lực lượng y tế phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ ra quân xử lý triệt để các ổ dịch. Các địa phương tập trung phun hóa chất dập dịch diện rộng tại các địa bàn nguy cơ, đồng thời, phối hợp với các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ tổng vệ sinh trường lớp, khử khuẩn đồ chơi và quản lý chặt chẽ ca bệnh.

Ngành Y tế khuyến cáo mỗi người dân, mỗi gia đình chủ động dành 10 phút mỗi tuần để diệt lăng quăng, đậy kín và súc rửa định kỳ các dụng cụ chứa nước. Phụ huynh cần chú ý hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột, giật mình hoảng hốt, nổi mụn nước hay có dấu hiệu chuyển nặng để được điều trị kịp thời.