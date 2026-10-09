Đồng Tháp: Bệnh sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng đang trong tầm kiểm soát

Bác sĩ thăm khám, theo dõi sức khỏe trẻ đang điều trị bệnh sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Mặc dù tích lũy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 8.000 ca mắc SXH nhưng số ca bệnh chuyển nặng chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp là 2,4%, khẳng định hiệu quả năng lực trong khâu phát hiện sớm và điều trị.

Đối với bệnh tay chân miệng (TCM), dù ghi nhận 460 ca mắc trong tuần và có sự gia tăng tại một số địa phương do bước vào đầu năm học mới, song tỷ lệ ca nặng từ độ 2b trở lên cũng được khống chế an toàn ở mức 2,2%.

Để duy trì được thành quả này giữa cao điểm mùa mưa và sự lưu hành của chủng vi rút EV71 có độc lực cao, ngành Y tế Đồng Tháp chủ động đi trước một bước trong khâu giám sát và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh tại cộng đồng.

Hàng loạt các chiến dịch diệt lăng quăng, dọn dẹp vật chứa nước nguy cơ và vệ sinh môi trường đã được triển khai quyết liệt tại các "điểm nóng" có số mắc cao như: Phường Trung An, xã Tân Hương, xã Mỹ Lợi, xã Châu Thành cùng nhiều địa bàn khác.

Song song đó, lực lượng y tế liên tục bám sát cộng đồng để khoanh vùng dập dịch kịp thời, đồng thời lên kế hoạch phun hóa chất chủ động trên diện rộng nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát SXH.

Bác sĩ thăm khám, theo dõi sức khỏe trẻ đang điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Riêng với bệnh TCM, sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngành Y tế, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục được đặt lên hàng đầu. Các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ, đặc biệt là các nhóm trẻ tự phát được hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc vệ sinh trường lớp, làm sạch bề mặt.

Hệ thống y tế chú trọng trao đổi thông tin ca bệnh nhanh chóng giữa các địa phương và khuyến cáo người dân đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu mắc bệnh để xử lý sớm, hạn chế lây lan.

Được biết, để đạt được kết quả trên, Sở Y tế đề nghị UBND các cấp cùng các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh huy động tối đa lực lượng đoàn viên, hội viên tham gia công tác phòng, chống dịch. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong việc vận động từng hộ gia đình đậy kín lu, súc rửa dụng cụ chứa nước và giữ gìn vệ sinh cá nhân chính là "lá chắn" vững chắc giúp Đồng Tháp tiếp tục làm chủ tình hình, bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân.