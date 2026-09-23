Đồng Tháp: Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3

Trong thời gian học tập, học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nghệ thuật quân sự của Đảng; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ...

Ngoài nội dung lý luận, học viên còn được bồi dưỡng một số nội dung diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, luyện tập bắn súng K54 bài 1b và nhiều nội dung quan trọng gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại tá Phạm Văn Mười, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trao Giấy chứng nhận cho học viên.

Kết thúc khóa học, 100% học viên tham gia đầy đủ nội dung chương trình, chấp hành nghiêm quy định của lớp học; 100% bài thu hoạch đạt khá, giỏi. Nhiều học viên đạt thành tích tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.