Đối tượng T.V.S cùng phương tiện và khu vực đổ bã cua tại bãi đất trống thuộc Khu công nghiệp Tân Kiều. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lúc 21 giờ 50 phút ngày 09/11/2026, Công an xã Tháp Mười phối hợp với Công an xã Đốc Binh Kiều kiểm tra đột xuất sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc có người lén lút đổ chất thải ra môi trường.

Tại bãi đất trống thuộc Khu công nghiệp Tân Kiều, địa phận ấp Mỹ Thị B, xã Tháp Mười, lực lượng chức năng phát hiện quả tang đối tượng T.V.S (sinh năm 1970, ngụ ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp) đang đổ bã cua đã xay nhuyễn ra môi trường.

Lực lượng công an đã yêu cầu đối tượng chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời lập biên bản ghi nhận hiện trường để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc đổ chất thải không đúng nơi quy định làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe cộng đồng. Tùy tính chất, khối lượng chất thải, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, đồng thời bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng môi trường như ban đầu.

Thu gom, chuyển giao chất thải đúng quy định

Công an xã Tháp Mười khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, không xả, vứt, đổ trộm chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp ra bãi đất trống, ao hồ, kênh rạch hoặc khu vực công cộng.

Các loại chất thải phải được thu gom, phân loại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Khi phát hiện hành vi đổ trộm chất thải hoặc các hành vi gây hại môi trường, người dân cần báo ngay cho Công an xã Tháp Mười qua số điện thoại trực ban 02773.824.131 hoặc đường dây nóng 0786.812.113 để lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý.