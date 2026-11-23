Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện các phương tiện vận chuyển, sang bán cát không có nguồn gốc hợp pháp trên sông Tiền thuộc thủy phận hai xã Ngũ Hiệp và Vĩnh Kim. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, đêm 10/11/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế triển khai lực lượng kiểm tra trên tuyến sông Tiền theo kế hoạch của Tổ công tác liên ngành về hoạt động khoáng sản. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ ba phương tiện liên quan đến việc vận chuyển, mua bán 115,009 m³ cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Lúc 19 giờ 57 phút, trên đoạn sông Tiền thuộc thủy phận xã Ngũ Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện thủy nội địa vỏ sắt không có số đăng ký đang chở 43,648 m³ cát. Người điều khiển phương tiện là Nguyễn Văn Ý (sinh năm 1989), đi cùng Nguyễn Văn Như (sinh năm 1987). Cả hai cùng ở ấp Mỹ Long, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp.

Đến 21 giờ cùng ngày, tại đoạn sông qua xã Vĩnh Kim, lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện vỏ gỗ không có số đăng ký đang neo đậu, sang bán cát lên phương tiện vỏ sắt mang số đăng ký ĐT-26968. Tổng khối lượng cát trên hai phương tiện là 71,361 m³.

Trên phương tiện vỏ gỗ có Lê Văn Bồng (sinh năm 1979, ở ấp Long Thạnh, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp) và Dương Văn Khoa (sinh năm 1977, ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp). Trên phương tiện vỏ sắt có Nguyễn Văn Ẩn (sinh năm 1986, ở ấp Đông Bắc, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Trường Giang (sinh năm 2003, ở ấp Phú Hòa, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long).

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, chủ phương tiện không khai thác, vận chuyển, mua bán cát không có nguồn gốc hợp pháp và kịp thời báo cho cơ quan chức năng gần nhất khi phát hiện vi phạm./.