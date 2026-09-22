Đồng Tháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Thủy sản Việt Nam, Trưởng ban Chương trình phát triển Liên hợp quốc-Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/GEF SGP) phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu/Chương trình Tài trợ các dự án nhỏ (GEF/SGP) của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ. Dự án được triển khai từ tháng 6/2025-9/2026 trên địa bàn các xã Mỹ Hiệp, Tân Thạnh, Phú Thọ và các phường Cao Lãnh, Hồng Ngự, An Bình, Thường Lạc.

Tham gia dự án có 5 tổ cộng đồng với diện tích 3.162ha mặt nước. Tổng kinh phí thực hiện gần 1,7 tỷ đồng từ nguồn tài trợ và địa phương đối ứng.

Trong thời gian triển khai dự án, các tổ cộng đồng đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của người dân và ngư dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản được các tổ cộng đồng duy trì thường xuyên kết hợp công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng, sản lượng thủy sản khai thác tại các khu vực quản lý đã tăng khoảng 1,5 lần; số lượng thành phần loài quý hiếm, tần suất xuất hiện thấp đã tăng thêm 5-7 loài.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Dự án đã hỗ trợ 4 xuồng máy, 50 áo phao và 50% kinh phí cho các tổ cộng đồng thực hiện tuần tra, giám sát bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hoạt động tuần tra có sự phối hợp lực lượng quân sự, an ninh địa phương.

Dự án với mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản tạo điều kiện để người dân chuyển từ vị trí “đối tượng quản lý” sang “chủ thể tham gia quản lý”.

Trong quá trình thực hiện, dự án đã xây dựng được một số mô hình sinh kế mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Điển hình như mô hình trữ cá mùa lũ của Tổ cộng đồng tổ hợp tác số 7 ghi nhận sản lượng thu hoạch năm 2025 đạt 18 tấn cá các loại, tổng giá trị sản lượng đạt 648 triệu đồng, thu nhập bình quân của thành viên đạt từ 150.000-270.000 đồng/người/ngày trong mùa khai thác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Thủy sản Việt Nam, Trưởng ban Chương trình phát triển Liên hợp quốc-Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/GEF SGP) cho biết, với những thành công bước đầu của các mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch, Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia UNDP/GEF SGP sẽ nghiên cứu, sẵn sàng ủng hộ giai đoạn mới của dự án.

“Các địa phương tham gia dự án cần tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả mô hình, bảo đảm sát thực, kế thừa, củng cố kết quả đạt được để tiếp tục bảo vệ, khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản, duy trì sinh kế cho cộng đồng dân cư tại địa phương”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi mong muốn.

Ông Phạm Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ông Phạm Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan duy trì, củng cố, phát huy các mô hình, tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; hướng dẫn các tổ cộng đồng sử dụng, quản lý hiệu quả trang thiết bị, vật tư được dự án bàn giao.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn về du lịch trải nghiệm tại các tổ cộng đồng, giúp nâng cao trải nghiệm cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh tại các điểm du lịch của tổ cộng đồng.

Khen thưởng các cá nhân tham gia dự án tích cực, hiệu quả. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại hội nghị, Ban điều hành Dự án tiến hành bàn giao và giao quyền quản lý, sử dụng toàn bộ các trang thiết bị, vật tư, gồm: xuồng máy tuần tra, áo phao, lưới cho 5 Tổ cộng đồng tại các địa bàn dự án, giúp bà con tự chủ trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển kinh tế.