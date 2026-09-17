Đồng Tháp: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao 200 phần quà nhân dịp Tết Trung thu đến người dân khó khăn

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự và đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương tại buổi trao quà

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Văn phòng 2 GHPGVN tỉnh.

Đại diện chính quyền địa phương có bà Lê Thị Thanh Trúc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội P.Cao Lãnh, cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể địa phương.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Thanh Trúc cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Thanh Trúc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội P.Cao Lãnh phát biểu tri ân

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự, an sinh xã hội của Giáo hội; đồng thời thăm hỏi, chúc bà con đón Tết Trung thu an vui.

Thượng tọa cho biết những phần quà là sự sẻ chia của chư Tăng Ni, Phật tử, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh trao quà đến bà con

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phối hợp đại diện chính quyền địa phương trao 200 phần quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại P.Cao Lãnh. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, một thùng mì và 200.000 đồng tiền mặt.

Hoạt động nằm trong chương trình an sinh xã hội của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.