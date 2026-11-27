Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên bàn giao xe cho Công an các xã, phường trên địa bàn. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng 46 xe ô-tô bán tải chuyên dụng lần này sẽ tạo chuyển biến rõ nét về điều kiện phương tiện, hỗ trợ Công an các xã, phường chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; nâng cao khả năng phản ứng nhanh, cơ động kịp thời khi có tình huống phức tạp phát sinh. Từ đó, công an các địa phương phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Sau khi nhận được xe, Công an 46 xã, phường khẩn trương ban hành quy chế quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; duy trì nghiêm nền nếp kiểm tra định kỳ, đột xuất; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sử dụng xe sai mục đích, thiếu tinh thần, trách nhiệm gây hư hỏng, thất thoát hoặc lãng phí.

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp bàn giao xe cho Công an các xã, phường trên địa bàn. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đồng chí Lâm Phước Nguyên yêu cầu các địa phương phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, điều lệnh Công an nhân dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ.