Đồng Tháp bàn giao 2.050 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp; cùng lãnh đạo các tỉnh: An Giang, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, phát biểu tri ân tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thời gian qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 9 phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương, các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và thiêng liêng.

Đồng chí Chính ủy Quân khu 9 khẳng định, những nỗ lực trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, mà còn góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp truyền thống yêu nước, giáo dục lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Quân khu 9 và lãnh đạo các tỉnh, thành phố thực hiện nghi thức vận chuyển, bàn giao sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, đợt vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lần này là đợt thứ 12, đồng thời là lần thứ hai sử dụng máy bay chuyên dụng.

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, mỗi mẫu sinh phẩm được giám định là thêm một cơ hội xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, 8.453 mẫu sinh phẩm được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để tiến hành giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, thực hiện nghi thức vận chuyển, bàn giao sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tính đến ngày 4-10, tỉnh đã hoàn thành khai quật 12.290/12.290 phần mộ tại 30/30 nghĩa trang; thu thập 9.776 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Trong số đó, tỉnh đã bàn giao 3.216 mẫu sinh phẩm cho Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 4.510 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội.

Sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp.

Riêng trong đợt này, Đồng Tháp bàn giao 2.050 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, hoàn thành bàn giao toàn bộ 9.776/9.776 mẫu sinh phẩm đã thu thập. Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.