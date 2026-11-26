Tham dự hội thảo có các đồng chí: Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện sở, ngành tỉnh, đơn vị liên quan, các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các báo cáo khoa học tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Kết quả phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; giải pháp chuyển giao công nghệ số cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thương mại điện tử; nhận diện và phòng ngừa tội phạm kinh tế trong hoạt động thương mại điện tử; xây dựng nền tảng thông minh kết nối cung - cầu chuỗi giá trị nông sản; xây dựng thương hiệu số nhằm nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP và phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử.

Các báo cáo đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình ứng dụng công nghệ số. Theo đó, doanh thu trực tiếp từ kênh số chỉ chiếm khoảng 7,91% tổng doanh thu bình quân của doanh nghiệp; trên 85% ngân sách chuyển đổi số tập trung vào mua sắm thiết bị, phần mềm, trong khi kinh phí dành cho đào tạo kỹ năng số chỉ chiếm khoảng 0,8%. Đối với các chủ thể OCOP, có 72,4% gặp khó khăn về kỹ năng số và nhân sự, 65,1% thiếu vốn đầu tư công nghệ và quảng cáo số, 58,7% gặp khó khăn về chi phí giao hàng đơn lẻ.

Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp công nghệ, đơn vị phân phối, cơ sở sản xuất và hợp tác xã đã trao đổi nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn hoạt động. Trong đó, tập trung vào giải pháp ứng dụng phần mềm bán hàng đa kênh, tích hợp hóa đơn điện tử và thanh toán QR; nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống phân phối hiện đại đối với sản phẩm OCOP, nông sản; tháo gỡ khó khăn về nhân lực, chi phí quảng cáo, vận chuyển khi kinh doanh trên nền tảng số. Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường ứng dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc, xây dựng hệ thống kiểm soát xuất xứ hàng hóa theo chuỗi cung ứng, hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ tham gia sâu hơn vào thương mại điện tử.

Hội thảo là dịp nhận diện rõ những điểm nghẽn trong ứng dụng công nghệ số vào thương mại điện tử, đồng thời gợi mở nhiều giải pháp thiết thực, nhất là chuyển từ việc đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến sang tổ chức vận hành, kết nối cung - cầu và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.