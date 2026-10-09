Đồng Tháp: Bàn giải pháp đột phá từ trí tuệ nhân tạo và khu công nghệ số tập trung

Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các chuyên đề về: Cơ chế, chính sách quản lý và phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam; thực trạng, nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và định hướng phát triển khu công nghệ số tập trung của tỉnh Đồng Tháp; giải pháp trợ lý trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành tại các cơ quan nhà nước; thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở giáo dục đại học và giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tỉnh.

Đồng thời, hội thảo còn giới thiệu các nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ gồm CLEX và AI LUẬT; đồng thời, trao đổi về định hướng phát triển khu công nghệ số tập trung, góp phần thúc đẩy kinh tế số tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh hội thảo.

Bên cạnh đó, các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tiễn trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển khu công nghệ số tập trung, cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực số trên địa bàn tỉnh.