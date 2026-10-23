Đồng Tháp bác bỏ thông tin Công an truy đuổi người vi phạm gây va chạm giao thông

Hình ảnh Cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm dẫn đến va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Theo đó, ngày 22/10, tài khoản Facebook “Damsan Rčăm” đăng tải thông tin và hình ảnh đề cập việc người tham gia giao thông bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, dẫn đến xảy ra va chạm giao thông.

Nội dung bài viết còn đề cập những hệ lụy và mức xử lý đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, qua xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông khẳng định trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc như nội dung bài viết lan truyền trên mạng xã hội.

Nội dung Cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm dẫn đến va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Theo cơ quan Công an, việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng trên không gian mạng có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, việc nhấn nút “thích” (like), chia sẻ (share) hoặc bình luận theo hướng tiếp tục lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể góp phần làm thông tin sai lệch phát tán rộng hơn.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục làm rõ nguồn phát tán, nội dung và các vấn đề liên quan. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.