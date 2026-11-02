Đồng Tháp áp dụng khoa học, công nghệ để phát triển nhanh, bền vững

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ký kết chương trình phối hợp chiến lược giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Tiếp đoàn có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và một số doanh nghiệp tiêu biểu trong phát triển viễn thông trên địa bàn Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp cho biết, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch liên quan, tỉnh Đồng Tháp được giao 274 nhiệm vụ và đã hoàn thành 173 nhiệm vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồng Tháp đã kiểm tra, đánh giá 18 nhiệm vụ cấp tỉnh và 2 nhiệm vụ cấp cơ sở; nghiệm thu 8 nhiệm vụ cấp tỉnh và 7 nhiệm vụ cấp cơ sở; chuyển giao kết quả nghiên cứu của 28 nhiệm vụ đã nghiệm thu vào áp dụng thực tế.

Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Đồng Tháp kiểm tra đo lường, chất lượng tại 40 cơ sở kinh doanh xăng dầu và 17 cơ sở kinh doanh mặt hàng đóng gói sẵn; xử lý 3 cơ sở vi phạm về đo lường, phát 21 cảnh báo rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 1.900 thủ tục hành chính được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trong đó, 1.530 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 366 thủ tục trực tuyến một phần và 9 thủ tục tiếp nhận trực tiếp.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,13%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 99,19%, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt 98,16%...

Tuy nhiên, tỉnh Đồng Tháp cũng gặp những tồn tại, khó khăn, điểm nghẽn trong kết nối nghiên cứu, đầu tư doanh nghiệp và chuyển đổi số để tạo chuyển biến trên toàn chuỗi ngành hàng; cơ chế mới chưa được vận dụng thống nhất, ảnh hưởng đến khả năng đưa nguồn lực vào thực hiện; dữ liệu, phương pháp đo lường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản trị phát triển; nguồn lực đã bố trí nhưng chậm chuyển thành kết quả…

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đang quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng.

Tỉnh tập trung vào 4 ngành hàng gồm: lúa gạo, cá tra, xoài và sầu riêng; ưu tiên công nghệ chọn tạo giống, sản xuất thông minh, truy xuất nguồn gốc, bảo quản, chế biến sâu và tận dụng phụ phẩm. Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp 30% GRDP của tỉnh.

Đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)﻿

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về lúa gạo, hải sản nhưng giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích và sản phẩm nông nghiệp nhìn chung còn hạn chế.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các địa phương cần khẩn trương đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào toàn bộ quy trình sản xuất.

Trong đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp. Bởi, đây là lực lượng đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì vậy, địa phương chủ động làm việc trực tiếp với các cục, vụ của Bộ để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ, chi đúng, chi đủ và hiệu quả, không chạy theo thành tích.

Tại buổi làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ký kết chương trình phối hợp chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, nội dung ký kết tập trung vào việc phát triển mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới; ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ, dự án có tác động lan tỏa.

Việc ký kết chương trình phối hợp này mở ra động lực mới, giúp Đồng Tháp khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.