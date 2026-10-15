Đồng Tháp: Áp dụng điều trị thoái hóa khớp gối bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại

BSCK2 Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại chương trình cập nhật kiến thức.

Theo đó, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Trường Tuân, Phó trưởng Khoa Y, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp đã trình bày kiến thức về phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đồng Tháp đánh giá hiệu quả giảm đau rõ rệt trong điều trị thoái hoá khớp gối bằng sóng siêu âm kết hợp bài thuốc PT5. PT5 là bài thuốc y học cổ truyền nổi tiếng, chuyên dùng để điều trị các bệnh lý về xương khớp, thoái hóa khớp và chứng phong thấp, đau thần kinh tọa, chứng tý (đau nhức, sưng mỏi cơ khớp do phong - hàn - thấp). Thành phần của bài thuốc này gồm các vị thuốc Nam gần gũi như: Lá lốt, thiên niên kiện, hà thủ ô, mắc cỡ (trinh nữ), cỏ xước, sinh địa, quế chi và thổ phục linh.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Trường Tuân trình bày kiến thức về phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại.

Cả hai đề tài cập nhật kiến thức đều hướng tới việc đa dạng hóa phương pháp điều trị, lấy người bệnh làm trung tâm. Bên cạnh đó phần thảo luận tập trung, các báo cáo viên trực tiếp giải đáp và làm rõ phác đồ thực hành lâm sàng cho các hội viên.

Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CK2 Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đồng Tháp nhận định ngành y tế đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại, hội nhập và chuyển đổi số. Việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục là yêu cầu chuyên môn bắt buộc và là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đối với lĩnh vực y học cổ truyền, xu hướng tìm về các phương pháp điều trị tự nhiên đang mở ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là y học cổ truyền không thể đứng ngoài tiến trình hiện đại hóa, mà phải chủ động hội nhập, chuẩn hóa và kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại.

Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Hội Đông y tỉnh Đồng Tháp đang tập trung hiện thực hóa chiến lược phát triển đội ngũ thầy thuốc chuyên sâu, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuẩn hóa bài thuốc và tiên phong đưa công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào bảo tồn di sản y học cổ truyền. Sự thành công của hội nghị cập nhật kiến thức y khoa liên tục không chỉ đánh dấu bước tiến về chuyên môn, mà còn là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đưa y học cổ truyền hội nhập sâu rộng vào nền y tế hiện đại, kiến tạo một hệ thống chăm sóc sức khỏe bền vững cho Nhân dân.