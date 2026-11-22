Các thí sinh làm thủ tục dự thi.

Tại vòng chung kết, các thí sinh tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến tập trung trên phần mềm dưới sự giám sát của Ban Tổ chức. Nội dung thi tập trung tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; kiến thức về dữ liệu số, kinh tế số, xã hội số, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Cuộc thi được tổ chức qua 2 vòng. Trong đó, vòng loại được tổ chức theo hình thức trực tuyến, lựa chọn các thí sinh có kết quả cao nhất tham gia vòng chung kết. Ở vòng chung kết, các thí sinh thi trực tuyến tập trung dưới sự giám sát của Ban Tổ chức.

Các thí sinh tham gia vòng chung kết Cuộc thi “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp” năm 2026.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi có 8 giải cá nhân và 6 giải tập thể. Đối với giải cá nhân, gồm 1 giải Nhất trị giá 9 triệu đồng, 1 giải Nhì 4,5 triệu đồng, 1 giải Ba 3 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 1,5 triệu đồng (trong đó, có 1 giải Khuyến khích dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và 1 giải dành cho thí sinh lớn tuổi nhất).

Đối với giải tập thể, gồm 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, 1 giải Nhì 10,5 triệu đồng, 1 giải Ba 7,5 triệu đồng và 3 giải Khuyến khích, mỗi giải 4,5 triệu đồng. Việc xét giải căn cứ vào dữ liệu hệ thống và báo cáo kết quả của các đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử và nâng cao kỹ năng phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Ban Tổ chức, kết quả vòng chung kết dự kiến được công bố từ ngày 25 đến ngày 29-11. Hội nghị tổng kết và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích sẽ được tổ chức trong tháng 12-2026.