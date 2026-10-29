Đồng Tháp: 53 bị cáo trong vụ hỗn chiến, nổ súng náo loạn đường phố lãnh án

Ngày 29/10, Tòa án nhân dân khu vực 2, tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt 53 bị cáo mức án từ 2 năm đến 5 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Phiên tòa xét xử lưu động diễn ra tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Tân Hòa thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương.

Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa Bùi Hưng Tài (33 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Quốc Đạt (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Khoảng 14h ngày 19/2/2026, thông qua mạng xã hội Facebook, Tài đã liên lạc với Đạt để hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn.

Nhận được lời thách thức, Đạt rủ thêm khoảng 13 người, mang theo hung khí đi trên 5 xe máy đến tìm nhóm của Tài nhưng không gặp. Cùng thời điểm này, Trần Quốc Dương (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) – người đang ngồi nhậu cùng nhóm của Tài – cũng có mâu thuẫn riêng với một thành viên phía Đạt. Hai bên tiếp tục thách thức qua điện thoại và rủ thêm nhiều người tham gia hỗ trợ.

Các bị cáo lãnh án tù vì “Gây rối trật tự công cộng” .

Đến khoảng 22h cùng ngày, khoảng 80 người thuộc hai nhóm mang theo hung khí nguy hiểm và 2 khẩu súng kéo đến điểm hẹn. Tại đây, các đối tượng liên tục la hét, chửi bới, gây gổ căng thẳng. Trong lúc đối đầu, các đối tượng thuộc cả hai nhóm đã dùng súng bắn qua lại.

Không dừng lại ở đó, các thành viên tiếp tục tập trung di chuyển bằng xe máy, mang theo hung khí lạng lách, la hét và nổ súng dọc các tuyến đường thuộc xã Long Thuận và xã Tân Hòa (đoạn từ cầu Xóm Sọc đến ngã ba Vạn Thành). Hành vi này khiến khu dân cư náo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội. Chỉ đến khi người dân xung quanh hô lớn “công an đến”, nhóm này mới vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là rất manh động, coi thường pháp luật, gây hoang mang và bức xúc trong nhân dân. Việc tuyên phạt các mức án nghiêm khắc từ 2 năm đến 5 năm 6 tháng tù là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những kẻ có ý định dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn, góp phần giữ vững kỷ cương và an ninh trật tự tại địa phương.