Đồng Tháp: 2.000 người lớn, trẻ em được khám bệnh, tặng quà

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh trao quà tặng người dân. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Ban điều hành mô hình “Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo” năm 2026, với chủ đề “Tháng Tám nghĩa tình”, các đơn vị đã phối hợp tổ chức khám bệnh và siêu âm, đo điện tim cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, gồm: gạo, thùng mì và 500.000 đồng tiền mặt tặng 500 người dân các xã Tam Nông, Tràm Chim, Phú Thọ.

Cùng ngày, các đơn vị đã tổ chức chương trình Tết Trung thu; tặng 1.500 phần quà Trung thu (bánh, đèn Trung thu) và trao 126 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Tam Nông, Tràm Chim, Phú Thọ và Phú Cường. Tổng kinh phí các hoạt động gần 900 triệu đồng.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Đoàn y, bác sĩ khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã lồng ghép phát tờ bướm tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng tiện ích của ứng dụng iCa-Đồng Tháp.

Tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thao tác và sử dụng các tiện ích trên VNeID, Sổ khám bệnh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số phục vụ đời sống.